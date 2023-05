Superieure Vollering sprint naar tweede ritzege op rij in Ronde van Baskenland

Delen via E-mail

Demi Vollering heeft zaterdag ook de tweede etappe van de Ronde van Baskenland op haar naam geschreven. De Nederlandse was veruit de sterkste in de sprint van een kleine groep.

Vollering liet de Italiaanse Soraya Paladin (tweede) en haar Zwitserse ploeggenote Marlen Reusser (derde) ruim achter zich in de sprint. Amber Kraak eindigde als vijfde en Annemiek van Vleuten kwam als tiende over de finish.

In de tweede etappe reed het peloton over 133,2 heuvelachtige kilometers van Vitoria-Gasteiz naar Amurrio. Op het laatste klimmetje werd de eenzame Britse vluchter Claire Steels eerst ingerekend door Vollering en Katarzyna Niewiadoma, waarna negen andere rensters zich bij hen voegden. In de sprint bleef Vollering de concurrentie meer dan een fietslengte voor.