UCI boos omdat Giro Evenepoel en anderen met helikopter naar hotel liet vliegen

De internationale wielerunie UCI wil niet meer dat coureurs in de Giro d'Italia gebruikmaken van een helikopter om na afloop van een etappe zo snel mogelijk het hotel te bereiken.

In een verklaring meldt de UCI dat het gebruik van helikopters indruist tegen de principes van fair play en het doel de ecologische voetafdruk te beperken, zoals omschreven in de reglementen voor organisatoren.

Vrijdag stapten de coureurs van onder meer het Soudal Quick-Step van Remco Evenepoel snel na de finish van de bergetappe met aankomst in Gran Sasso d'Italia in een helikopter. De vlucht werd ter beschikking gesteld door de organisatie en ploegen konden er tegen betaling gebruik van maken.

De zevende Giro-etappe werd gewonnen door de Italiaan Davide Bais, die de sterkste van een groep vluchters was. De Noor Andreas Leknessund leidt de dans in het algemeen klassement. De etappe van zaterdag finisht in Fossombrone en is een stuk minder zwaar dan die van vrijdag.