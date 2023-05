Italiaanse vluchter wint bergetappe Giro, Evenepoel en Roglic houden kruit droog

Davide Bais heeft vrijdag de zevende etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan bleek de beste van een vluchtersgroepje dat de zegen kreeg van het peloton. De klassementsmannen lieten elkaar in deze eerste bergrit met rust.

Van de zevende etappe naar Gran Sasso met aankomst boven op een klim van eerste categorie werd het nodige vuurwerk verwacht, maar dat viel flink tegen. Topfavorieten Remco Evenepoel en Primoz Roglic kenden een zorgeloze dag in het peloton. De Belg won nog wel het eresprintje om de vierde plek in de rituitslag.

Toen was winnaar Bais al lang en breed gefinisht. Hij mocht met medevluchters Simone Petilli en Karel Vacek om de ritzege strijden. De 25-jarige Italiaan van de bescheiden ploeg EOLO-Kometa had in de steile slotkilometer de sterkste benen en boekte zijn eerste profzege. Vacek werd tweede en Petilli finishte als derde.

Ook rozetruidrager Andreas Leknessund kende een relatief eenvoudige dag. De Noor van Team DSM finishte in de groep met Evenepoel en Roglic, en behoudt zijn leidende positie.

De Giro gaat zaterdag verder met een etappe naar Fossombrone. In de finale van deze rit moeten enkele steile klimmetjes bedwongen worden. Mogelijk dat de klassementsmannen elkaar daar wél het vuur na aan de schenen zullen leggen.

Remco Evenepoel was net wat eerder over de finish dan Primoz Roglic. Foto: Getty Images

Vluchtersgroep mag zomaar wegrijden

Opvallend genoeg was er vlak na de start in Capua geen strijd om een plek in de vroege vlucht. Bais, Petilli en Vacek reden zonder slag of stoot weg en kregen Henok Mulubrhan met zich mee. De Eritreeër bleek de minste van het kwartet en moest halverwege de etappe afhaken. De andere drie avonturiers pakten liefst twaalf minuten voorsprong.

In het peloton onderhield de Team DSM-formatie van Leknessund het tempo. Petilli stond met een achterstand van bijna acht minuten nog het dichtst bij de Noorse klassementsleider, maar de roze trui kwam nooit echt in gevaar. Bij het ingaan van de slotklim was het verschil teruggebracht tot zes minuten.

De drie vluchters bleven lang samen tussen de sneeuwmuren van de klim naar Gran Sasso. In de slotkilometers speelden ze haasje-over, tot Bais over een extra turbo bleek te beschikken. De Italiaan van de ploeg van voormalig Tour-winnaar Alberto Contador sprintte overtuigend naar de eerste zege uit zijn loopbaan.