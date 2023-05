Belgisch talent Van Eetvelt mag weer koersen na schorsing voor neusspraygebruik

De lucht is geklaard rond Lennert Van Eetvelt. De Belgische renner van Lotto Dstny werd eind april door zijn ploeg op non-actief gesteld, nadat in zijn lichaam een verboden middel was aangetroffen. Het bleek om neusspray te gaan.

Van Eetvelt beging zijn overtreding op 19 februari tijdens de Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Het gebruik van de neusspray is toegestaan, maar de 21-jarige renner en zijn ploeg hadden een fout gemaakt door het niet vooraf te melden.

De Franse dopingautoriteit heeft de zaak onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat Van Eetvelt niet bestraft hoeft te worden. Lotto Dstny heeft de schorsing dan ook per direct opgeheven.

Van Eetvelt is blij dat hij dit hoofdstuk kan afsluiten. "Ik ben een beetje verontwaardigd dat hier zo'n grote zaak van is gemaakt", meldt hij vrijdag op de site van zijn ploeg. "Maar we zijn blij dat de dopingautoriteit zo snel gehandeld heeft en dat de zaak nu gesloten is."

Ook Lotto Dstny is tevreden met de afloop. "We maakten ons geen zorgen en hadden vertrouwen in een goede afloop", vertelt ploegdirecteur Stéphane Heulot. "Lennert werd alleen kortstondig op non-actief gesteld omdat de richtlijnen van onze ploeg dat nu eenmaal voorschrijven."