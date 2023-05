Giro trekt vandaag de bergen in, Evenepoel vindt Roglic nerveus overkomen

Na een week vol inleidende beschietingen staat vandaag de eerste serieuze bergetappe van de Giro d'Italia op het programma. Topfavorieten Remco Evenepoel en Primoz Roglic moeten met de billen bloot. De Belg heeft zijn Sloveense tegenstrever de afgelopen dagen goed bestudeerd.

Andreas Leknessund draagt de roze leiderstrui, maar voor de eindzege lijkt het nog altijd tussen Evenepoel en Roglic te gaan. Het verschil is 44 seconden in het voordeel van de 23-jarige Belg van Soudal Quick-Step. Het leeuwendeel van die voorsprong pakte hij in de openingstijdrit van zaterdag.

Daarna waren er valpartijen en pechgevallen, maar lieten de twee tenoren elkaar vrijwel met rust. Vandaag moeten ze allebei aan de bak. "We zullen zien of Roglic gaat proberen om tijd terug te nemen", keek Evenepoel donderdag vooruit bij VTM.

De Belgische wereldkampioen oogde monter. Een stuk vrolijker dan een dag eerder, toen hij tweemaal onderuit was gegaan. "De etappe verliep goed", vertelde Evenepoel. "Of ik naweeën had van mijn valpartijen? Een stijf been, ja. Maar ze hebben mij niet gelost. Dat is al goed."

Ook Roglic werd deze Giro al meermaals geconfronteerd met onheil. In de etappe van woensdag moest hij in achtervolging door een val in het peloton en een dag later wisselde hij in volle finale van fiets. De Sloveen van Jumbo-Visma had daarbij een scheur in zijn broek. "Maar ik ben niet gevallen", zei hij na de finish. "Ik reed lek en wisselde daarom van fiets."

Profiel van de zevende Giro-etappe. Foto: Giro d'Italia

'Jumbo-Visma is nerveus'

Evenepoel heeft Roglic de afgelopen dagen goed kunnen bekijken. "Hij geeft me een nerveuze indruk", vertelde de Belg bij Eurosport. "Hij weet natuurlijk dat hij 44 seconden achter staat. Heel Jumbo-Visma is trouwens nerveus. Ze duwen veel in het peloton, maar dat is hun stijl."

"Na de openingstijdrit en de eerste heuveletappe van dinsdag denk ik dat ik momenteel de sterkste ben", zei de zoals altijd zelfverzekerde Evenepoel. "Tot nu toe is het een ideaal scenario voor ons. Wij hebben geen stress. Zij wel, denk ik."

Ook Roglic heeft zin in de eerste bergetappe. "Ik ben klaar voor deze rit", blikte de 33-jarige Sloveen vooruit. "Het gaat een mooi gevecht worden. Veel renners zullen deze dag in de agenda omcirkeld hebben."

De zevende Giro-etappe naar Gran Sasso gaat om 11.15 uur van start. Onderweg moeten twee cols van de tweede categorie bedwongen worden, waarna er gefinisht wordt boven op een klim van de eerste categorie.