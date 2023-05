Het wrede lot van twee Giro-vluchters: 'Ik was liever op 10 kilometer ingelopen'

Simon Clarke en Alessandro De Marchi werden donderdag in de zesde etappe van de Giro d'Italia vlak voor de finish gegrepen. De twee vluchters zagen zo een droom op het allerlaatste moment uiteenspatten.

"We hebben keihard gewerkt en dan doet het enorm veel pijn om zo dicht bij een overwinning ingelopen te worden", zei een ontgoochelde Clarke tegen Cyclingnews. "Ik had het minder erg gevonden als we op 10 kilometer van de finish gegrepen waren."

Clarke en De Marchi bleven in de etappe in en rond Napels samen over uit een kopgroep die kort na de start was weggereden. De Australiër en de Italiaan mochten in de vlakke finale hopen op een stunt, maar mede door toedoen van Bauke Mollema werden ze op minder dan 300 meter van de finish ingelopen. Mads Pedersen won vervolgens de massasprint.

"De etappe was geschikt voor vluchters en we flikten het bijna", zei De Marchi, die het in de laatste kilometers tactisch speelde en enkele beurten oversloeg. "We kwamen heel dichtbij en ik wist dat Simon een betere sprinter is dan ik. Dus pokerde ik een beetje. Ik wilde winnen. Tweede worden was ook mooi geweest, maar ik zette vol in op winst."

Alessandro De Marchi (links) en Simon Clarke reden de hele dag in de aanval. Foto: Getty Images

Clarke heeft begrip voor tactiek De Marchi

"Ik deed dus iets wat ik eigenlijk nog nooit in mijn loopbaan heb gedaan: ik sloeg een paar beurten over", vervolgde de 36-jarige Italiaan van Jayco AlUla. "Ik probeerde hem op kop te dwingen en mijn sprint vroeg in te zetten, maar het pakte verkeerd uit. Het doet pijn dat het niet gelukt is."

De eveneens 36-jarige Clarke nam De Marchi niets kwalijk. "Hij gaf vandaag alles", vertelde de Australiër van Israel-Premier Tech. "Zonder hem waren we niet zo ver gekomen. En je kan nou eenmaal niet tot de finish blijven werken. Hij sloeg een paar beurten over, maar dat begrijp ik volledig."