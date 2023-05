Jakobsen sprint in Hongarije naar eerste zege in ruim twee maanden

Fabio Jakobsen heeft donderdag de tweede etappe in de Ronde van Hongarije op zijn naam geschreven. Het was voor de Nederlander zijn eerste overwinning in ruim twee maanden.

De 26-jarige Jakobsen kwam in de massasprint met groot machtsvertoon als eerste over de kletsnatte finish. De Duitser Phil Bauhaus en Vito Braet uit België completeerden de top drie.

Casper van Uden en Maikel Zijlaard zorgden ervoor dat er drie Nederlanders bij de beste vijf eindigden. Jakobsen nam met zijn zege ook de leiderstrui van zijn landgenoot Dylan Groenewegen over.

De laatste keer dat Jakobsen een ritoverwinning pakte, was in de tweede etappe van Tirreno-Adriatico. Eerder dit jaar won hij ook al een etappe in de Vuelta a San Juan. In de ritten daarna kwam hij niet meer in de buurt van de podiumplaatsen.

De zege van Jakobsen is een mooie opsteker met het oog op zijn mogelijke deelname aan de Tour de France. De enkelvoudig Tour-etappewinnaar strijdt met Tim Merlier om een plaats in de ploeg van Soudal Quick-Step.

Woensdag eindigde Jakobsen in de openingsetappe in Hongarije nog als zevende, terwijl Groenewegen de rit won. De Ronde van Hongarije duurt nog tot en met zondag.

