Mollema loodst Pedersen naar hattrick in zinderende finale Giro d'Italia

Mads Pedersen heeft donderdag de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Deen voltooide daarmee zijn hattrick aan ritzeges in grote rondes. Hij had in de spannende finale veel te danken aan Trek-Segafredo-ploegmaat Bauke Mollema.

Bij het ingaan van de slotkilometer in finishplaats Napels waren met Alessandro De Marchi en Simon Clarke nog twee vluchters vooruit. Mollema verrichtte daarachter beulswerk, waardoor het peloton dit duo in de laatste honderden meters wist te grijpen.

Pedersen was vervolgens de sterkste in de massasprint. Achter de 27-jarige Deen snelde puntentruidrager Jonathan Milan naar de tweede plek. De Duitser Pascal Ackermann eindigde als derde. Rozetruidrager Andreas Leknessund zag zijn leidende positie niet in gevaar komen.

Pedersen won afgelopen zomer een rit in de Tour de France en hield daarna huis met drie etappezeges in de Vuelta a España. Met zijn dagsucces in de Giro voltooit de voormalig wereldkampioen dus een trilogie aan ritwinsten in grote rondes.

De Giro trekt vrijdag voor het eerst het hooggebergte in. In deze zevende etappe moeten onderweg twee beklimmingen van 2e categorie bedwongen worden. De rit eindigt boven op de klim van 1e categorie naar Gran Sasso.

Uitslag zesde etappe 1. Mads Pedersen

2. Jonathan Milan

3. Pascal Ackermann

4. Kaden Groves

5. Fernando Gaviria

6. Michael Matthews

7. Vincenzo Albanese

8. Marius Mayrhofer

9. Lorenzo Rota

10. Simone Velasco

Mark Cavendish (rechts) kwam opnieuw hard ten val. Foto: AFP

Cavendish valt wéér, pech Roglic en Thomas

In de eerste helft van de etappe in en rond Napels stond het nodige klimwerk op het menu. Vijf avonturiers kozen het hazenpad. Naast De Marchi en Clarke waren dat Francesco Gavazzi, Alexandre Delettre en Charlie Quarterman. Hun voorsprong was maximaal zo'n vier minuten.

Op de laatste beklimming bleken De Marchi en Clarke de sterksten van de kopgroep. Mark Cavendish ging in het peloton opnieuw onderuit. De Britse sprintlegende was woensdag in het zicht van de streep al gevallen en kon een ritzege vrijdag opnieuw vergeten. Hij finishte op grote achterstand.

De ervaren vluchters De Marchi en Clarke werkten uitstekend samen en vormden in de vlakke finale een flinke kluif voor de sprintersploegen. Met het oog op het klassement werd het even spannend toen Primoz Roglic en Geraint Thomas pech hadden, maar ze wisten allebei na een korte achtervolging terug te keren.

Met 2 kilometer te gaan zette Mollema zich op kop van het peloton. De Groninger joeg het tempo de hoogte in en bracht De Marchi en Clarke binnen schootsafstand. Pas op 300 meter van de finish werden de twee betreurenswaardige vluchters gegrepen. Pedersen bleek daarna oppermachtig in de massasprint en maakte zijn bingokaart in grote rondes compleet.