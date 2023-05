Van der Poel wil mountainbiken op Spelen, maar de weg naar Parijs is ingewikkeld

Het wereldbekerseizoen in het mountainbiken begint komend weekend zonder Mathieu van der Poel. De Nederlandse alleskunner heeft nog steeds olympische ambities op de mountainbike, maar de weg naar Parijs is ingewikkeld. Hoe zit dat precies?

Van der Poel was eigenlijk van plan deze maand op de mountainbike te stappen. De 28-jarige Nederlander wilde de wereldbekers in Valkenburg (vorige week) en Nové Mesto (komend weekend) rijden. Door dat idee ging een streep toen de nieuwe World Cup in Valkenburg niet doorging. Daardoor blijft de zeer teleurstellende olympische race in Tokio nog even zijn laatste mountainbikewedstrijd. 'VDP' viel twee jaar geleden over een balkje en finishte niet.

Van der Poel richt zich voorlopig volledig op het wegwielrennen. De Tour de France en de WK op de weg zijn de belangrijkste doelen van 'VDP' in het tweede deel van het seizoen. Dat maakt plaatsing voor de Spelen op de mountainbike een flinke puzzel.

Programma Mathieu van der Poel Eind mei/begin juni: Hoogtestage in Frankrijk

Hoogtestage in Frankrijk 11-18-juni: Ronde van Zwitserland

Ronde van Zwitserland 1-23 juli: Tour de France

Tour de France 6 augustus: WK-wegrit (Glasgow)

Zo werkt de olympische kwalificatie in het mountainbiken:

Er is een olympische ranking per land. Mountainbikers kunnen punten scoren bij wedstrijden tussen 7 mei 2022 en 26 mei 2024. De punten van de beste drie renners per land worden bij elkaar opgeteld.

De nummers een tot en met acht op de olympische ranking van 28 mei 2024 krijgen twee startplekken (per sekse) in Parijs.

De landen die op de plekken negen tot en met negentien staan, mogen één mountainbiker afvaardigen.

Dan is er nog een achterdeurtje bij de WK van dit jaar (12 augustus in Glasgow). De twee beste renners bij de eliterace én bij de race voor beloften uit landen die zich via de olympische ranking nog níét geplaatst hebben, verdienen een olympisch ticket. Dat betekent dat een tiende of vijftiende plek in Glasgow zomaar genoeg zou kunnen zijn.

Nederland staat bij de mannen momenteel slechts dertigste op de olympische ranking. Het verschil met nummer negentien Roemenië is vrij groot: 759 punten. Dat staat ongeveer gelijk aan drie zeges in een wereldbekerwedstrijd (250 punten per overwinning). "Twee startplekken in Parijs lijkt me onmogelijk", zegt bondscoach Gerben de Knegt in gesprek met NU.nl. "In de top negentien komen en zo één ticket verdienen, zou nog wel moeten kunnen."

De grote vraag is: wie gaat die punten binnenhalen voor Nederland? Van der Poel zou flink kunnen scoren. Maar dan moet hij wel meedoen aan mountainbikewedstrijden en daar zit het probleem. "Olympische kwalificatie op de mountainbike is ook afhankelijk van hoeveel tijd Mathieu erin wil investeren. We kunnen geen ticket voor Parijs toveren", zegt De Knegt.

"Ik heb recent bij Mathieu en zijn team nogmaals aangegeven hoe wij er als Nederland voor staan richting Parijs. Het is nu aan hen om te kijken of het programma van Mathieu nog aan te passen is. Dat is een lastige puzzel, want ik snap dat hij verplichtingen richting zijn ploeg op de weg heeft."

Wereldbekerkalender 2023 12-14 mei: Nové Mesto (Tsjechië)

Nové Mesto (Tsjechië) 9-11 juni: Lenzerheide (Zwitserland)

Lenzerheide (Zwitserland) 15-18 juni: Leogang (Oostenrijk)

Leogang (Oostenrijk) 30 juni-2 juli: Val di Sole (Italië)

Val di Sole (Italië) 25-27 augustus: Pal Arinsal (Andorra)

Pal Arinsal (Andorra) 7-10 september: Les Portes du Soleil (Frankrijk)

Les Portes du Soleil (Frankrijk) 28 september-1 oktober: Snowshoe (VS)

Snowshoe (VS) 6-8 oktober: Mont-Sainte-Anne (Canada)

WK-deelname dit jaar lijkt de makkelijkste route voor Van der Poel. Hij is begin augustus sowieso in Glasgow voor de titelstrijd op de weg. De mountainbikerace is zes dagen later in dezelfde Schotse stad. Maar het probleem is dat Van der Poel door zijn Tour-deelname amper tijd zal hebben om te trainen op de mountainbike.

"Maar Mathieu kan de twee WK's zeker combineren", stelt De Knegt. "Hij kan in Glasgow punten pakken voor de olympische ranking of via het achterdeurtje een ticket voor Parijs verdienen. Daarvoor is geen uitgebreide voorbereiding nodig."

Wat is de rol van Milan Vader, de nummer tien van Tokio? De 27-jarige Vader rijdt sinds 2022 bij Jumbo-Visma, waardoor ook hij zich voornamelijk op een wegcarrière focust. Bovendien raakte hij vorig jaar bij een val in de Ronde van Baskenland zwaargewond. De Zeeuw is inmiddels volledig hersteld en rijdt komend weekend de wereldbeker in Nové Mesto. Volgende maand staat hij ook op de startlijst in Leogang en Lenzerheide. Daarna zal hij de balans opmaken.

"Als Milan zich committeert aan een volledig wereldbekerseizoen, haalt hij zeker duizend punten voor de olympische ranking", zegt De Knegt. "Maar Milan zegt: 'Dat kan ik wel doen, maar als we maar één olympisch ticket hebben, gaat dat waarschijnlijk naar Van der Poel en niet naar mij.' En dat is geen onlogische gedachte."

Milan Vader is sinds vorig jaar vooral wegrenner bij Jumbo-Visma. Foto: Getty Images

David Nordemann is de tweede Nederlandse man op de startlijst in Nové Mesto. De 25-jarige Nijmegenaar is fulltime mountainbiker, rijdt veel wedstrijden en zou weleens de meeste punten kunnen pakken voor de olympische ranking. Desondanks is de kans heel klein dat Nordemann naar Parijs mag. "David staat daar heel nuchter in", zegt De Knegt. "Het is ook nog de vraag of hij aan de nationale kwalificatie-eis zal voldoen."

Nederlandse mountainbikers moeten aan een van deze drie eisen voldoen om naar Parijs te mogen:

Eindigen in de top twaalf bij de WK van 2023.

Eindigen in de top acht bij de EK van 2023 of 2024.

Eindigen in de top acht bij een vooraf aan te wijzen wereldbekerwedstrijd tussen januari 2023 en 26 mei 2024.

Voor Van der Poel moet dit normaal gesproken geen probleem zijn. De Knegt hoopt dat Vader ook aan de eis van sportkoepel NOC*NSF zal voldoen. "Dat is prettig als blijkt dat Mathieu volgend jaar toch niet kan meedoen in Parijs."

Nederlandse deelnemers in Nové Mesto Mannen: Milan Vader en David Nordemann. Vrouwen: Anne Terpstra, Puck Pieterse, Anne Tauber, Lotte Koopmans, Fem van Empel, Romana Carfora, Sophie von Berswordt en Ceylin del Carmen Alvarado.

Bij de vrouwen staat Nederland er wél heel goed voor op de olympische ranglijst. Nederland is de nummer vijf, met bijna dertienhonderd punten voorsprong op de negende plek. "Ik ga ervan uit dat we in de top acht eindigen en zo twee olympische startplekken veiligstellen", zegt De Knegt.

De strijd om de tickets naar Parijs zou weleens heel spannend kunnen worden. In Tokio deden Anne Terpstra (vijfde) en Anne Tauber (elfde) mee. Zij willen ook naar de Spelen van volgend jaar. De 32-jarige Terpstra lijkt als nummer vier van het wereldbekerklassement een zekerheidje, maar er kloppen enkele toptalenten op de deur.

Puck Pieterse (20, regerend Nederlands kampioene veldrijden) en Fem van Empel (20, regerend wereldkampioene veldrijden) doen komend weekend mee in Nové Mesto en hebben serieuze olympische ambities in het mountainbiken. "Ik geef Puck en Fem een goede kans om Anne en Anne echt uit te dagen richting Parijs", zegt De Knegt. "Bij de vrouwen zouden we weleens te veel sporters kunnen hebben voor het aantal olympische plekken."