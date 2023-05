Evenepoel heeft veel pijn na valpartijen, maar stapt donderdag wel weer op in Giro

Remco Evenepoel is woensdag niet ongeschonden uit de vijfde etappe van de Giro d'Italia gekomen. De favoriet voor de eindzege kwam in de rit van Atripalda naar Salerno twee keer ten val, maar zal donderdag gewoon aan de start van de zesde etappe verschijnen.

"Ik heb veel pijn, we zullen zien", zei de renner van Soudal Quick-Step na afloop. Ploegarts Toon Cruyt zegt dat Evenepoel vooral gehavend is aan de rechterkant van zijn lichaam. "Hopelijk gaat het na een massage en een goede nachtrust beter. We weten donderdagochtend meer, maar het is zeker dat de zesde etappe zwaar voor hem gaat zijn."