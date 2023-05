Evenepoel twee keer onderuit in spekgladde Giro-rit, Australiër Groves wint

De Australische sprinter Kaden Groves heeft woensdag de hectische vijfde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De koers werd vanwege veel regen gekenmerkt door spekgladde wegen en valpartijen. Het leidde er onder meer toe dat Giro-favoriet Remco Evenepoel twee keer onderuitging.

Evenepoel kwam al vroeg in de koers ten val door toedoen van een hond. Het dier rende de weg op, waarna Davide Ballerini onderuit ging en in zijn val Evenepoel meenam. De schade viel mee bij de Belg: hij vervolgde zijn weg en stak niet veel later lachend zijn duim op naar de camera.

De koers kabbelde voort, maar in de finale werd het toch weer nerveus, met opnieuw een valpartij tot gevolg waarbij Evenepoel betrokken was. Het gebeurde in de laatste drie kilometer, waardoor het de Belg van Soudal-Quick Step geen tijd kost. Ook verschillende andere renners schoven onderuit op de natte wegen.

In de eindsprint bleek Alpecin-Deceuninck-sprinter Groves het best met de lastige weersomstandigheden te kunnen omgaan. Hij drukte zijn wiel eerder over de finish dan nummer twee Jonathan Milan en nummer drie Mads Pedersen. Nummer vijf Mark Cavendish viel en kwam al glijdend over de meet.

Leknessund blijft rozetruidrager

De overwinning van Groves is een opsteker voor Alpecin-Deceuninck, dat eerder op de dag Ramon Sinkeldam zag wegvallen. De Nederlander verscheen wegens maagklachten niet aan de start.

De roze leiderstrui blijft in handen van de Noor Andreas Leknessund van Team DSM, die de eerste plaats in het klassement dinsdag overnam van Evenepoel. Evenepoel is op 28 seconden de nummer twee, gevolgd door Aurélien Paret-Peintre, de Franse ritwinnaar van dinsdag (+0.30).