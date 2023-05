Groenewegen sprint in Hongarije naar eerste overwinning in 2,5 maand

Dylan Groenewegen heeft woensdag voor het eerst in 2,5 maand een etappezege geboekt. De sprinter van Team Jayco AlUla was de beste in de openingsrit van de Ronde van Hongarije.

Groenewegen drukte zijn wiel na ruim 168 kilometer (heuvelachtige) koers eerder over de streep dan erkende sprinters Sam Bennett (tweede) en Caleb Ewan (derde). Phil Bauhaus viel als nummer vier net buiten het podium.

Fabio Jakobsen moest het in finishplaats Szentgotthárd doen met een zevende plek. De sprinter van Soudal Quick-Step was daarmee niet de tweede Nederlander; landgenoot Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling Team) werd vijfde.

De sprint werd in de slotkilometer ontsierd door een valpartij, waarbij onder anderen Egan Bernal was betrokken. De schade leek mee te vallen bij de Tour de France-winnaar van 2019: hij haalde op eigen kracht de finish.

Groenewegen won eind februari voor het laatst

De 29-jarige Groenewegen kon voor het eerst juichen sinds 24 februari, toen hij de vijfde etappe in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten op zijn naam schreef. In totaal staat hij op drie keer dagsucces in 2023.

"Ik zat een beetje in de verdrukking, maar ik ging mee in de slipstream. Het was met klein verschil, maar die tellen ook", zei Groenewegen, die sinds eind maart alleen nog op 5 april de Scheldeprijs reed.

De Ronde van Hongarije duurt nog tot en met zondag. Donderdag en vrijdag staan opnieuw heuvelritten op het programma, waarna zaterdag een bergetappe volgt. Zondag komen in de vlakke slotrit (met start en finish in Boedapest) de sprinters aan bod.