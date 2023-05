Loslopende hond veroorzaakt harde val favoriet Evenepoel in Giro d'Italia

Delen via E-mail

Remco Evenepoel is woensdag in de Giro d'Italia onderuitgegaan door toedoen van een loslopende hond. De Belg lijkt met de schrik vrij te zijn gekomen en zit weer op de fiets.

Het incident vond plaats na zo'n 20 kilometer in de vijfde etappe. De hond liep de weg op en ging niet opzij voor het aanstormende peloton. Davide Ballerini - een ploegmaat van Evenepoel - gleed onderuit, waardoor verschillende renners moesten uitwijken. Evenepoel kwam vervolgens ook ten val.

De Belgische kanshebber zat even beduusd op de grond, maar stak enkele minuten later vanaf zijn fiets alweer zijn duim omhoog richting de camera's. Hij lijkt er weinig klachten aan te hebben overgehouden. Het is onbekend hoe het met de hond gaat.