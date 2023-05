Sinkeldam start niet in vijfde Giro-etappe en is eerste Nederlandse uitvaller

Ramon Sinkeldam is woensdag niet van start gegaan in de vijfde etappe van de Giro d'Italia. De renner van Alpecin-Deceuninck heeft last van zijn maag en is de eerste Nederlandse uitvaller.

Naast Sinkeldam ontbraken Cofidis-renner Rémy Rochas (vermoeidheid) en Valerio Conti van Corratec (gebroken heup) aan de start. Dinsdag was AG2R-renner Paul Lapeira de eerste uitvaller van deze Giro.

De 34-jarige Sinkeldam was bezig aan zijn elfde grote ronde (vier keer de Giro, vier keer de Tour de France en drie keer de Vuelta a España) en zijn eerste in dienst van Alpecin-Deceuninck. Hij koerst sinds dit jaar voor de Belgische ploeg.

De Nederlander, die in de voorgaande vijf seizoenen het tricot van Groupama-FDJ droeg, reed in dienst van zijn Australische kopman Kaden Groves. Oscar Riesebeek is in de Giro nu nog de enige Nederlander bij Alpecin-Deceunick.

Zonder Sinkeldam legt het peloton woensdag 171 kilometer af tussen Atripalda en Salerno. Onderweg staan twee klimmetjes van de derde categorie gepland. De eerste rustdag is maandag.