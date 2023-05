Leknessund keek al dagen jaloers naar Evenepoel: 'Wát een mooie trui, dacht ik'

Andreas Leknessund slaagde er dinsdag net niet in om de vierde etappe van de Giro d'Italia te winnen, maar veroverde met de leiderstrui wel een fraaie troostprijs. De Noor van Team DSM had het roze kleinood al dagen stiekem verlekkerd bekeken.

"Het is superspeciaal om de roze trui te hebben", zei Leknessund na afloop van de etappe. De 23-jarige klimmer was samen met Aurélien Paret-Peintre overgebleven uit een vluchtersgroep. De Fransman bleek de snelste sprinter en won de rit, Leknessund nam de leiderstrui over van Remco Evenepoel.

"Het plan was aanvankelijk om voor de etappezege te gaan, maar in mijn achterhoofd wist ik ook dat de roze trui mogelijk zou zijn. Het is ongelooflijk om die dan ook echt te pakken", vertelde Leknessund, die na Knut Knudsen (1975 en 1981) de tweede Noor ooit in de leiderstrui van de Giro is.

Evenepoel zal er overigens niet mee zitten dat hij het roze moest afstaan. De Belg is even bevrijd van de plichtplegingen en kan zo in de relatieve luwte toewerken naar de écht zware ritten in deze Giro. Ondertussen mag de trotse Leknessund in het roze door Italië rijden.

Even leek het erop dat Leknessund dinsdag ook de rit op zijn naam zou schrijven. De Noor demarreerde op de slotklim uit de vluchtersgroep, maar werd bijgehaald door de latere winnaar Paret-Peintre. "Ik ging all-in, maar uiteindelijk keerde hij nog terug", blikte de Noor terug.

Toch overheerste blijdschap bij Leknessund, die het nog niet helemaal leek te beseffen. "Dit is gewoon de Giro d'Italia... De afgelopen dagen heb ik naar de roze trui gekeken en elke keer dacht ik: wát een mooie trui. Nu mag ik die voor minstens één dag dragen."

Vermoedelijk zal het meer dan één dag worden, want de komende twee etappes zijn grotendeels vlak. Vrijdag trekken de renners voor het eerst het hooggebergte in en gaat het voor Leknessund lastiger worden om de roze trui te verdedigen. Zijn voorsprong op Evenepoel bedraagt 28 seconden.