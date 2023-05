Vluchter Paret-Peintre wint heuvelrit Giro, Evenepoel raakt roze trui kwijt

Aurélien Paret-Peintre heeft dinsdag de vierde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Fransman van AG2R-Citroën was in de heuvelrit naar Lago Laceno de beste van een vluchtersgroep. Remco Evenepoel 'schonk' zijn roze leiderstrui aan Andreas Leknessund.

De Noor Leknessund van Team DSM moest het in een sprint-à-deux afleggen tegen medevluchter Paret-Peintre, maar hield dus wel de roze trui over aan zijn onderneming. Evenepoel zal er vermoedelijk niet rouwig om zijn dat hij de leidende positie (voorlopig) kwijt is.

Voor Paret-Peintre is het de derde en veruit grootste overwinning uit zijn profloopbaan. De 27-jarige Fransman was aan de meet veel sneller dan Leknessund. Toms Skujins legde daarachter beslag op de derde plek. De groep met de favorieten voor de eindzege finishte op 2.01 van de ritwinnaar. Koen Bouwman won het eresprintje om de zevende plaats.

Leknessund heeft in het algemeen klassement 28 seconden voorsprong op Evenepoel, die nu tweede staat. Paret-Peintre bezet de derde plek op een halve minuut van de rozetruidrager. João Almeida (+1.00) en Primoz Roglic (+1.12) completeren de top vijf.

De komende twee etappes in de Giro zijn grotendeels vlak. Vrijdag trekt het peloton voor het eerst het hooggebergte in.

Top tien vierde etappe 1. Aurélien Paret-Peintre

2. Andreas Leknessund +0.02

3. Toms Skujins +0.57

4. Vincenzo Albanese z.t.

5. Nicola Conci +1.02

6. Amanuel Ghebreigzabhier +1.07

7. Koen Bouwman +2.01

8. Damiano Caruso z.t.

9. Eddie Dunbar z.t.

10. Aleksandr Vlasov z.t.

Andreas Leknessund is de tweede Noorse rozetruidrager uit de Giro-historie. Foto: Getty Images

Evenepoel wilde roze trui kwijtraken

Evenepoel had het vooraf al min of meer van de daken geschreeuwd: deze vierde etappe met drie beklimmingen van tweede categorie vond hij een geschikte dag om de roze trui aan een vluchter te geven. Op die manier is de 23-jarige Belg voorlopig 'bevrijd' van de plichtplegingen die deze eer met zich meebrengt.

Dat lieten de vrijbuiters zich geen tweede keer zeggen. Het leek wel alsof drie kwart van het peloton z'n zinnen op deze etappe had gezet. De demarrages buitelden vanaf de start over elkaar heen en het duurde 75 kilometer voor zeven vluchters de zegen kregen. Naast Paret-Peintre, Leknessund en Skujins waren dat Vincenzo Albanese, Nicola Conci, Warren Barguil en Amanuel Ghebreigzabier.

Dit zevental reed meer dan vijf minuten voorsprong bij elkaar. Op de klim richting finishplaats Lago Laceno bleven Paret-Peintre en Leknessund vooraan over. De Fransman bleek over de beste sprintersbenen te beschikken en won de rit. Leknessund kreeg een fraaie troostprijs en is na Knut Knudsen (1975 en 1981) de tweede Noor in het roze.

Daarachter had INEOS Grenadiers een snood plannetje. De ploeg van onder anderen Thymen Arensman maakte flink tempo, om Evenepoel zo in het roze te houden. Deze opzet slaagde niet, maar het maakte duidelijk dat de Belg in deze Giro voorlopig achter iedere boom een vijand kan verwachten.