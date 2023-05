Matthews wint Giro-rit met lastige finale, Evenepoel loopt seconde uit op Roglic

Michael Matthews heeft maandag de derde etappe van de Giro d'Italia op zijn naam geschreven. De Australiër van Team Jayco-AlUla was in finishplaats Melfi de snelste in de sprint van een uitgedunde peloton. Remco Evenepoel deelde een plaagstootje uit aan Primoz Roglic.

Matthews ging in de sprint om de ritzege vroeg aan en slaagde er nog net in om Mads Pedersen achter zich te houden. De Deen eindigde - ondanks goed voorbereidend werk van Bauke Mollema - als tweede. De Australiër Kaden Groves completeerde het podium.

Het is voor Matthews de derde zege in de Giro uit zijn carrière en de vijftiende in een grote ronde. Het is bovendien zijn eerste zege sinds de Tour de France van vorig jaar. Matthews kampte in de eerste weken van dit seizoen met ziekte en moest daardoor afzeggen voor onder meer Milaan-San Remo.

Evenepoel behield de leiding in het algemeen klassement. De Belg veroverde bij de tussensprint kort voor de finish zelfs nog drie bonificatieseconden, vóór zijn grote concurrent Roglic (twee bonificatieseconden). Het verschil tussen de twee in het algemeen klassement is daardoor opgelopen tot 44 seconden.

Evenepoel en Roglic kunnen dinsdag in de eerste bergrit van deze 106e editie van de Giro echt laten zien of ze in vorm zijn. De start is dan in Venosa en de streep is getrokken in het skioord Lago Laceno, kort na de 9,6 kilometer lange en bij vlagen extreem steile Colle Molella.

Top tien derde Giro-rit 1. Michael Matthews

2. Mads Pedersen z.t.

3. Kaden Groves z.t.

4. Vincenzo Albanese z.t.

5. Stefano Oldani z.t.

6. Sven Erik Bystrøm z.t.

7. Primoz Roglic z.t.

8. Simone Velasco z.t.

9. Toms Skujins z.t.

10. Andrea Vendrame z.t.

Sterkere sprinters grijpen kans in regen

Na twee overwegend vlakke dagen trok het peloton op dag drie van de Giro d'Italia voor het eerst de Italiaanse heuvels in. De derde rit voerde het peloton over 213 kilometer van Vasto naar Melfi. Vooral de wat sterkere sprinters leken op voorhand het kansrijkst om in Melfi het podium te betreden.

Het koersverloop gaf mannen als Matthews en Pedersen alleen maar meer perspectief. Alleen Alexander Konychev en Veljko Stojnic (allebei Team Corratec-Selle Italia) knepen ertussenuit. Die missie bleek weinig vruchtbaar. Op zo'n 36 kilometer voor de meet werden zij door het peloton gegrepen.

Op dat moment moest de Valico La Croce, de tweede en laatste klim van de dag, nog bedwongen worden. De klim met een lengte van 3,1 kilometer en een gemiddelde stijging van 6,1 procent was voor een aantal sprinters te lastig om mee te kunnen doen om de ritwinst.

Mark Cavendish en David Dekker moesten vroeg lossen en ook Pedersen had het even lastig. De Deen wist zich wel nog terug te vechten, waardoor hij met onder anderen Matthews kon sprinten om de ritwinst. Daarbij week Matthews ietwat van zijn lijn af. Dat werd niet strafbaar bevonden en dus kon hij voor het eerst in 2023 juichen.

Top vijf klassement 1. Remco Evenepoel

2. João Almeida +0.32

3. Primoz Roglic +0.44

4. Stefan Küng +0.46

5. Geraint Thomas +0.58

