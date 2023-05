Evenepoel kon massale val in Giro net ontwijken: 'Geen mooie actie van Groves'

Remco Evenepoel is niet te spreken over een actie van sprinter Kaden Groves in de tweede etappe van de Giro d'Italia. Volgens de Belg is de Australiër verantwoordelijk voor de massale valpartij in de finale van de rit.

"Groves gaf een duw aan Davide Ballerini, waardoor hij aan een wiel bleef hangen. Met helikopterbeelden zou het duidelijk geweest zijn. Het was geen mooie actie", stelde Evenepoel.

Op zo'n 3 kilometer van de finish ging een groot deel van het peloton tegen de vlakte. Evenepoel, die zaterdag de openingstijdrit won en een dag later zijn roze trui vasthield, kon de valpartij maar net ontwijken.

"Ik mag van geluk spreken dat mijn teamgenoten en ik overeind gebleven zijn", zei de wereldkampioen. "Het was hectisch, maar je mag geen angst hebben. Je moet vechten voor je plek en dat hebben we goed gedaan."

Onder anderen de Nederlander Daan Hoole en Mark Cavendish waren wel slachtoffer van de valpartij. Hoole hield er volgens zijn ploeg Trek-Segafredo een zware kneuzing zijn rechterkuit aan over. Cavendish kwam er zonder kleerscheuren van af.

Veel renners zaten achter de valpartij en verloren tijd. Podiumkandidaat Tao Geoghegan Hart moest bijvoorbeeld 19 seconden toegeven op de groep met Evenepoel. Zijn Nederlandse INEOS-ploegmaat Thymen Arensman verloor zelfs 31 tellen toegeven.

David Dekker (links) werd in de massasprint geklopt door Jonathan Milan. Foto: Getty Images

Dekker: 'Met beetje meer pit had ik kunnen winnen'

Uiteindelijk sprintte een uitgedund peloton om de ritzege in de straten van San Salvo. In die massasprint kwam David Dekker net tekort voor de overwinning. De Nederlander eindigde knap als tweede achter de Italiaan Jonathan Milan.

De 25-jarige Dekker, die een zoon is van viervoudig Tour-etappewinnaar Erik Dekker, denkt dat hij zelfs had kunnen winnen. "Tweede is niet slecht. Ik denk dat ik het met een beetje meer pit beter had kunnen doen", zei de sprinter van Arkéa-Samsic op de website van zijn ploeg

"De laatste kilometer was heel hectisch en ik dank al mijn ploeggenoten. Ze deden geweldig werk voor mij in de finale. Zelfs Warren Barguil reed in dienst van mij. Mooi dat een kopman dat doet."