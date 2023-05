David Dekker knap tweede achter ritwinnaar Jonathan Milan in massasprint Giro

David Dekker heeft zondag net naast de overwinning gegrepen in de tweede etappe van de Giro d'Italia. De Nederlander van Arkéa-Samsic eindigde als tweede achter de Italiaan Jonathan Milan in de massasprint van een uitgedund peloton.

Voor de 22-jarige Milan is het zijn grootste overwinning in zijn carrière. Eerder dit jaar boekte 'il Gigante di Buja' een ritzege in de Ronde van Saoedi-Arabië. Ook won hij vorig jaar twee etappes in de Ronde van Kroatië.