Van Vleuten na derde eindzege op rij in Vuelta: 'Bleef vechten tot het einde'

Annemiek van Vleuten moest zondag diep gaan voor haar derde eindzege op rij in La Vuelta Femenina. De wereldkampioene hield haar landgenote Demi Vollering uiteindelijk net achter zich in het klassement.

"Ik ben superblij en heel erg moe", zei Van Vleuten na haar eindzege. "Maar ik heb niet opgegeven. Uiteindelijk was het heel close."

Op de mythische slotklim moest Van Vleuten haar concurrente laten gaan, maar kwam ze net op tijd over de finish voor de eindzege. Met negen seconden was het verschil slechts één seconde groter dan bij het legendarische gevecht tussen winnaar Greg LeMond en nummer twee Laurent Fignon in de Tour de France van 1989.