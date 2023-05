Zinderende Vuelta-ontknoping: Van Vleuten houdt Vollering 9 tellen achter zich

Annemiek van Vleuten heeft zondag na een zenuwslopende slotrit voor het derde jaar op rij La Vuelta Femenina op haar naam geschreven. De veertigjarige Nederlandse overleefde op de loodzware slotklim een aanval van de ijzersterke Demi Vollering, die uiteindelijk slechts negen seconden tekortkwam.

Van Vleuten legde zaterdag al de basis voor haar derde achtereenvolgende eindzege. Ze kwam een dikke minuut eerder over de finish dan Vollering, die daardoor in de slotrit een minuut en elf seconden moest goedmaken om de Vuelta voor het eerst te winnen. Dankzij de Lagos de Covadonga was dat geen onmogelijke opgave.

Op de iconische slotklim van 12,5 kilometer hield Vollering het tempo continu hoog. Van Vleuten oogde kwetsbaar, maar kon wel mee. Alleen Gaia Realini, de winnares van de zesde etappe, wist het spoor van de Nederlandse rivalen te volgen. Uitgerekend door een aanval van de 21-jarige Italiaanse moest Van Vleuten lossen. Met nog 2 kilometer te gaan reed Van Vleuten 35 seconden achter Vollering en Realini.

Die achterstand liep geleidelijk op, waardoor het erom zou spannen wie er met de eindzege vandoor zou gaan. Vollering kwam na een eindspurt soeverein als eerste over de finish, maar de moegestreden Van Vleuten verloor 'slechts' 56 seconden.

Ook met de veroverde bonificatieseconden was dat niet voldoende voor Vollering om voor een stunt te zorgen. Realini kwam op elf seconden achterstand als tweede binnen op de door mist omgeven slotklim.

Annemiek van Vleuten verloor de aansluiting met Demi Vollering, maar hield de schade genoeg beperkt. Foto: Getty Images

Van Vleuten viert eindelijk eerste succes van seizoen

Met haar zwaarbevochten succes in de Vuelta nam Van Vleuten revanche voor haar teleurstellende voorjaar. De renster van Movistar, die na dit seizoen stopt, haalde in geen enkele klassieker het podium. De eindzege in de Vuelta is pas haar eerste overwinning van het jaar.

Vollering daarentegen is dit seizoen de te kloppen vrouw in het peloton. De 26-jarige renster van SD Worx won dit jaar de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, Strade Bianche en Dwars door Vlaanderen. Vorig jaar werd ze nog derde in de Vuelta.

Riejanne Markus slaagde er niet in om voor een volledig Nederlands eindpodium te zorgen. De renster van Jumbo-Visma kwam bijna drie minuten later over de finish dan Realini en verloor haar derde plek in het klassement aan de Italiaanse.