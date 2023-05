Evenepoel twijfelt of hij roze gaat verdedigen: 'Misschien in vierde rit weggeven'

Remco Evenepoel deelde zaterdag een tik uit aan zijn grote concurrent Primoz Roglic door de openingstijdrit in de Giro d'Italia te winnen. De Belg veroverde daarmee de eerste roze trui, maar weet nog niet hoelang hij deze wil behouden.

"Mission accomplished", zei een glunderende Evenepoel tegen Sporza na zijn indrukwekkende tijdrit. De kopman van Soudal Quick-Step was liefst 43 seconden sneller dan Roglic en won zo de eerste slag om de eindzege.

"Dit was het best denkbare resultaat", vervolgde de 23-jarige Belg. "Ik had meteen het goede ritme te pakken en kon vanaf de start dezelfde cadans rijden. Ik wil niet focussen op het verschil met Roglic. Vandaag ging het om de ritzege."

Roglic zelf was niet per se ontevreden met zijn zesde plaats in de tijdrit en het tijdverlies ten opzichte van Evenepoel. "Ik had natuurlijk liever voorsprong genomen, maar het is oké", zei de Sloveense kopman van Jumbo-Visma. "Ik ben tevreden over mijn prestatie. Ik heb mijn best gedaan."

Evenepoel denkt aan rit van dinsdag

Evenepoel weet nog niet wat hij de komende dagen gaat doen. De roze trui brengt mediaverplichtingen met zich mee, dus het is wellicht raadzaam om die eer voorlopig aan een vluchter te gunnen. Zo kan 'de Aerokogel van Schepdaal' zich in de relatieve luwte richten op de laatste twee weken van de Giro.

"Ik moet eerst veilig door die eerste week geraken", zei Evenepoel daarover. "Of ik het roze zal verdedigen? Misschien dat het in de vierde rit van dinsdag mogelijk is om de trui over te dragen. We zien wel."