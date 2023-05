Evenepoel pakt roze trui na fenomenale Giro-tijdrit en deelt dreun uit aan Roglic

Remco Evenepoel is zaterdag met een overtuigende zege in de openingstijdrit op imponerende wijze begonnen aan de Giro d'Italia. De 23-jarige Belg, die vorig jaar de Ronde van Spanje op zijn naam schreef, zette specialist Filippo Ganna op een achterstand van 22 seconden.

Evenepoel was op het parcours van ruim 18 kilometer liefst 43 seconden sneller dan Primoz Roglic, de kopman van Jumbo-Visma die zesde werd in de tijdrit.

Daarmee deed de Belg meteen uitstekende zaken in de strijd om de eindzege. Hij en Roglic worden gezien als de topfavorieten in de eerste grote ronde van 2023.

João Almeida eindigde op 29 seconden van Evenepoel als derde. Voormalig eindwinnaar Tao Geoghegan Hart was 40 seconden trager dan de Belg en werd daarmee vierde. Daan Hoole was op plek achttien de beste Nederlander, op 1.17 minuut van Evenepoel.

De laatste Belgische rozetruidrager in de Giro was Rik Verbrugghe in 2001. Verbrugghe triomfeerde 22 jaar geleden in een proloog en bleef een halve week aan de leiding in het klassement.

Top 10 eerste etappe Giro d'Italia 1. Remco Evenepoel (Bel, Soudal–Quick-Step) - 21.18

2. Filippo Ganna (Ita, INEOS Grenadiers) - + 0.22

3. João Almeida (Por, UAE Team Emirates) - + 0.29

4. Tao Geoghegan Hart (GBr, INEOS Grenadiers) - + 0.40

5. Stefan Küng (Zwi, Groupama–FDJ) - + 0.43

6. Primoz Roglic (Slv, Jumbo-Visma) - + 0.43

7. Jay Vine (Aus, UAE Team Emirates) - + 0.46

8. Brandon McNulty (VSt. UAE Team Emirates) - + 0.48

9. Geraint Thomas (GBr, INEOS Grenadiers) - + 0.55

10. Aleksandr Vlasov (Rus, Bora–Hansgrohe) - + 0.55

Renners moesten klimmen in laatste deel tijdrit

De klassementsrenners konden zaterdag direct aan de bak, want de openingstijdrit in de Abruzzen-regio telde liefst 18,4 kilometer. Op weg naar Ortona lag het zwaartepunt in de slotfase, met een venijnige klim.

Iets na 13.00 uur rolde de Belg Laurens Huys als eerste van het startpodium, waarmee de 106e Giro-editie in gang was gezet. De eerste richttijd werd genoteerd door Brandon McNulty. De Amerikaan van UAE Team Emirates had iets meer dan 22 minuten nodig om de 18,4 kilometer af te raffelen, een barrière die wél werd geslecht door Geoghegan Hart: 21.58.

Vlak voordat Evenepoel en Roglic van start gingen, prijkte de naam van Almeida bovenaan de tijdenlijst met 21.48. Maar al snel was duidelijk dat er geen maat stond op de Belg, die bij het eerste tussenpunt na een kleine 10 kilometer al twaalf seconden sneller was dan Ganna.

Evenepoel hield zijn extreem hoge snelheid (55,2 kilometer bij de finish) vast en maakte daarmee een einde aan de ongeslagen status van Ganna in Giro-tijdritten.