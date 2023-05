Vollering baalt van actie ploeg Van Vleuten bij plaspauze: 'Was wel héél toevallig'

Demi Vollering is niet te spreken over de manier waarop ze zaterdag door Annemiek van Vleuten uit de rode leiderstrui van de Vuelta a España is gereden. Ze vindt het wel erg toevallig dat er versneld werd tijdens haar plaspauze, maar Van Vleuten is zich van geen kwaad bewust.

De Movistar-ploeg van Van Vleuten zette zich met nog 70 kilometer te gaan op kop van het peloton, dat door de tempoverhoging in tweeën scheurde. Klassementsleider Vollering zat door een plaspauze achterin en reed de hele dag achter de feiten aan. Van Vleuten finishte uiteindelijk als tweede achter ritwinnares Gaia Realini, maar had genoeg voorsprong om de leiderstrui over te nemen.

Na afloop baalde Vollering zichtbaar van de gang van zaken. "Ik moest plassen en enkele ploeggenoten ook", vertelde ze tegen de NOS. "Precies op dat moment reed een andere ploeggenoot lek, waardoor ons hele team aan de kant stond. Toen dachten ze in het peloton: Hé, laten we ineens vol gaan rijden. Dat was niet leuk voor ons."

Van Vleuten had een andere lezing. "De ploegleider zei dat er zijwind stond en vroeg of we er zin in hadden", legde de Movistar-kopvrouw uit. "Toen kwam hij met het plan voor waaiers. Nadat we dat te horen hadden gekregen, stopten er meiden om te gaan plassen. Dat kwam heel rottig over, maar ja: we hadden het plan al gemaakt."

Vollering had haar bedenkingen bij het verhaal van Van Vleuten. "Ze hebben er vandaag alles aan gedaan om mij uit het rood te rijden", zei de Team SD Worx-kopvrouw. "Als je het zo wil doen, tsja... Ik zou dit ook zeggen als ik haar was. Het peloton ging op dat moment heel sloom, dus dit was wel héél toevallig."

Annemiek van Vleuten ontkende dat het een wraakactie was.

'Niet handig om op dat moment te stoppen'

"Dat was voor hen heel lullig natuurlijk, omdat het leek alsof we dit deden vanwege hun stop", vertelde Van Vleuten. "Maar we hadden het plan al. En het is sowieso natuurlijk niet handig om te stoppen voor een plasstop als we daarna rechtsaf slaan en de wind vol op de kant komt."

Desgevraagd zei Van Vleuten dat het niets te maken had met de Tour de France van vorig jaar, toen de rollen omgedraaid waren en Team SD Worx profiteerde van haar lekke band. "Het is totaal geen wraakactie. Dat was ook een andere situatie, want ik reed lek en tóén gingen ze pas rijden."

Vollering blijft hoe dan ook strijdvaardig. "Het is sport en je moet er keihard voor werken. Ik werk er keihard voor, maar ik vind het zonde dat het op deze manier gaat. Morgen zal ik weer proberen er te staan. Mijn benen waren vandaag erg goed en ik hoop dat ze zo blijven. Ik hoop morgen revanche te kunnen nemen."