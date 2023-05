Van Vleuten rijdt Vollering uit leiderstrui in Vuelta, chaos rondom rituitslag

Annemiek van Vleuten heeft zaterdag de macht gegrepen in de zesde etappe van La Vuelta Femenina. De wereldkampioene nam de rode trui over van Demi Vollering, die op het vlakke deel een achterstand opliep die ze vervolgens niet meer kon goedmaken. Over de winnaar van de etappe was lang onduidelijkheid.

De zege in rit zes ging uiteindelijk naar de Italiaanse Gaia Realini, die Van Vleuten nipt klopte in de sprint. Het extreem kleine verschil aan de meet leidde tot een bizar tafereel.

De organisatie riep Realini snel uit tot winnares, maar het was Van Vleuten die werd gehuldigd op het podium. De verwarring werd daarna verder vergroot toen Realini alsnog de ritoverwinning kreeg toegekend, nu definitief.

Van Vleuten wacht zo nog altijd op haar eerste seizoenszege, maar ook haar tweede plaats zal zoet smaken. De groep van Vollering verloor namelijk 1.04 minuut op de titelverdediger, die zondag als leider aan de laatste etappe begint.

Volg het belangrijkste wielernieuws Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen in de wielersport Blijf met meldingen op de hoogte

In het klassement verdedigt Van Vleuten zondag een voorsprong van 1.11 minuut op Vollering, die vrijdag nog zegevierde. Riejanne Markus staat derde op 1.23 minuut.

Vorig jaar won Van Vleuten de Giro, Tour en Vuelta én kroonde ze zich tot wereldkampioene op de weg, maar de renster van Movistar kende een moeizaam voorjaar. In deze Vuelta aast ze op revanche.

De zesde etappe zat ingeklemd tussen de zware aankomst van vrijdag en de slotrit van zondag die op de zeer lastige Lagos de Covadonga finisht. Daarmee had hij op voorhand veel weg van een overgangsrit. Het parcours bevatte weliswaar twee cols, maar die leken op voorhand niet zwaar en lang genoeg om grote verschillen te maken.

Top 5 algemeen klassement: 1. Annemiek van Vleuten (Movistar) - 16:16.17

2. Demi Vollering (SD Worx) - 1.11

3. Riejanne Markus (Jumbo-Visma) - 1.23

4. Juliette Labous (DSM) - 1.58

5. Marlen Reusser (SD Worx) - 2.11

Van Vleuten loopt snel uit op Vollering

Het spektakel begon zaterdag al voordat de weg omhoogliep. Op 70 kilometer van de finish brak het peloton in tweeën en zat Vollering met de meesten van haar ploeggenoten van SD Worx in het tweede deel. Langzaam maar zeker groeide het verschil, ook doordat het Movistar van Van Vleuten het tempo vooraan hoog hield.

De wereldkampioene zelf trok alles uit de kast op de Alto de Fuente de las Varas, de eerste van de twee cols. Vollering reed op dat moment zo'n twee minuten achter haar landgenote.

Kilometers lang bleef dit verschil ongeveer hetzelfde, ook op de tweede col van de dag, de Puerto de Campo El Hayal. Van Vleuten had ondertussen iedereen van zich afgeschud, op Realini na. In de slotfase werd de achtervolgende groep met Vollering steeds groter en liep de voorsprong van Van Vleuten en Realini terug. Toch hield het leidende duo nog ruim een minuut over.