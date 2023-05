Van Vleuten rijdt Vollering uit leiderstrui in meeslepende Vuelta-etappe

Annemiek van Vleuten heeft zaterdag in de zesde etappe de macht gegrepen in La Vuelta Femenina. Rodetruidrager Demi Vollering liep op het vlakke deel een achterstand op die ze niet meer goedmaakte op het lastigere deel van het parcours. Van Vleuten moest de dagzege laten aan de Italiaanse Gaia Realini.

Het spektakel begon zaterdag al voordat de weg omhoog liep. Op 70 kilometer van de finish brak het peloton in tweeën en Vollering zat met de meeste van haar ploeggenoten van SD Worx in het tweede deel. Langzaam maar zeker groeide het verschil, ook doordat het Movistar van Van Vleuten het tempo vooraan hoog hield.

Kilometers lang bleef dit verschil ongeveer hetzelfde, ook op de tweede col van de dag, de Puerto de Campo El Hayal. Van Vleuten had ondertussen iedereen van zich afgeschud, op Realini na. In de slotfase werd de achtervolgende groep met Vollering steeds groter en liep de voorsprong van Van Vleuten en Realini terug. Toch hield het leidende duo nog ruim een minuut over. In de spannende sprint toonde Realini zich nipt de sterkste.