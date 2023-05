Nog meer pech bij Giro-ploeg Jumbo-Visma: Tratnik valt weg na aanrijding

Jumbo-Visma heeft weer een tegenvaller moeten incasseren in de aanloop naar de Giro d'Italia, die zaterdag begint. Jan Tratnik is vrijdag weggevallen na een aanrijding met een auto tijdens de training. Hij is daarmee de vijfde renner van de ploeg die zich noodgedwongen afmeldt voor de Giro.

"Op een brede rechte weg was hij nog een laatste blok op de tijdritfiets aan het doen en toen is hij van zijn fiets gereden", vertelt ploegleider Marc Reef over het ongeluk. "Een vrouw in een postorderauto stak de weg over en zag hem totaal over het hoofd."

"Hij kon zich een beetje afwenden, maar niet genoeg om de auto te ontwijken. Hij is over de motorkap gegaan en heeft zijn knie daarbij geblesseerd. Uit een MRI-scan is gebleken dat het voor hem onmogelijk is om te starten."

De 33-jarige Tratnik wordt vervangen door de twaalf jaar jongere Thomas Gloag. Het Britse klimtalent maakte dit seizoen al indruk in het hooggebergte. Hij eindigde zondag als elfde in het algemeen klassement van de Ronde van Romandië.

Kelderman, Gesink en Foss haakten ook al af

De absentie van Tratnik is een nieuwe tegenvaller voor Jumbo-Visma, dat met kopman Primoz Roglic mikt op de eindzege in de Giro. Eerder haakte Wilco Kelderman af met een blessure en eerder deze week moesten de belangrijke knechten Robert Gesink en Tobias Foss zich afmelden vanwege een coronabesmetting.

Rohan Dennis en Jos van Emden werden aangewezen als vervangers, maar donderdag kwam er weer een noodgedwongen verandering in de selectie. Van Emden testte positief op het coronavirus en maakte plaats voor Sam Oomen. De Nederlandse klimmer is net op tijd hersteld van zijn eigen coronabesmetting.

De Giro begint zaterdag om 13.50 uur met een tijdrit over 19,6 kilometer van Fossacesia naar Ortona. De eerste grote ronde van het jaar werd vorig seizoen gewonnen door Jai Hindley, maar de Australiër is er deze editie niet bij. De strijd om het roze lijkt op voorhand tussen Roglic en Remco Evenepoel te gaan.