Vollering klopt Van Vleuten op lastige slotklim en is nieuwe leider in Vuelta

Demi Vollering heeft vrijdag de vijfde etappe in de Vuelta a España gewonnen. De Nederlandse bleef Annemiek van Vleuten enkele seconden voor op een lastige slotklim en neemt de leiderstrui over van Marianne Vos.

Vollering hield Van Vleuten drie seconden achter zich. De Duitse Ricarda Bauernfeind eindigde op negen tellen verrassend als derde. Riejanne Markus was op de zevende plaats de derde Nederlandse in de top tien.

Vos raakte al vroeg in de etappe op achterstand en slaagde er niet meer in om terug te komen. Uiteindelijk kwam de kopvrouw van Jumbo-Visma ruim twee minuten na Vollering over de streep.