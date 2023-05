Titanenstrijd in Giro d'Italia: Evenepoel in supervorm tegen 'goede wijn' Roglic

Iedereen verwacht dat de Giro d'Italia een titanenstrijd tussen twee renners wordt: wereldkampioen Remco Evenepoel en Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic. De topfavorieten beginnen zaterdag beiden met veel vertrouwen aan de drieweekse ronde door Italië.

"Kom je uit Slovenië?", vraagt Evenepoel met een grote glimlach aan een journalist die donderdag bij een digitale persconferentie meer wil weten over zijn tactische plannen tijdens de Giro. "Ja, hè? Nou, dan kan ik je geen antwoord geven."

De 23-jarige Belg lijkt twee dagen voor zijn belangrijkste doel van het seizoen geen enkele stress te voelen. Hij lacht veel, maakt regelmatig een grapje en geeft een half uur lang uitgebreid antwoord op alle vragen. Uiteindelijk óók als de vragensteller uit het land van zijn grootste concurrent Roglic komt.

"Het is lastig om op voorhand al een tactiek te bepalen", zegt Evenepoel na zijn plaagstootje. "De koers zal zo zwaar zijn, dat het allemaal zal afhangen van de benen."

De benen van de kopman van Soudal Quick-Step zijn dit hele jaar al uitstekend. Hij won eind februari de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten en was een kleine twee weken geleden overtuigend de beste in Luik-Bastenaken-Luik.

"Ik denk dat ik nu beter ben dan voor de Vuelta van vorig jaar", zegt Evenepoel, die in 2022 de Ronde van Spanje won. "Ik voel alleen maar positieve vibes voor de start van deze Giro. Tot nu toe gaat alles heel goed dit jaar. Ik zit hier daarom met veel vertrouwen en motivatie voor de komende drie weken."

Giro-ploeg Soudal Quick-Step Remco Evenepoel (Bel)

Ilan Van Wilder (Bel)

Louis Vervaeke (Bel)

Pieter Serry (Bel)

Jan Hirt (Tsj)

Josef Cerný (Tsj)

Mattia Cattaneo (Ita)

Davide Ballerini (Ita)

Kan ervaring Roglic helpen in Giro d'Italia?

Een uurtje later straalt Roglic bij zijn persconferentie evenveel kalmte en overtuiging uit als Evenepoel. "Ik ben als een goede wijn. Ik word beter als ik ouder word", zegt de 33-jarige Sloveen met een lach. "Ervaring is zeker niet slecht om te hebben, hè. We zullen zien hoeveel die wijsheid me de komende weken gaat helpen."

Roglic kent zeker geen vlekkeloze voorbereiding op zijn derde deelname aan de Ronde van Italië, want hij zag deze week maar liefst drie ploeggenoten (Robert Gesink, Tobias Foss en Jos van Emden) afhaken door een coronabesmetting. Maar de drievoudig winnaar van de Vuelta pareert mogelijke twijfels met zijn kenmerkende droge humor.

Op de vraag of hij de sterke en zwakke punten van Evenepoel uitgebreid heeft geanalyseerd voor deze Giro, antwoordt hij: "Uiteindelijk is het simpel: ik moet steeds iets eerder bij de finish komen dan Remco. Het is geen hogere wiskunde. Ik heb er de afgelopen maanden alles aan gedaan om zo goed mogelijk te zijn. Ik kijk nu heel erg uit naar het avontuur van de komende drie weken."

Giro-ploeg Jumbo-Visma Primoz Roglic (Slv)

Koen Bouwman (Ned)

Sam Oomen (Ned)

Edoardo Affini (Ita)

Sepp Kuss (VS)

Michel Hessmann (Dui)

Jan Tratnik (Slv)

Rohan Dennis (Aus)

Zijn de drie tijdritten in voordeel van Evenepoel?

De Ronde van Catalonië van eind maart gaf wielerliefhebbers al een voorproefje van het verwachte duel tussen Evenepoel en Roglic in de Giro. Na zeven lastige etappes ging de eindzege naar Roglic, maar het verschil met de nummer twee Evenepoel was minimaal (zes seconden).

Voor de wereldkampioen voelde de week in het noorden van Spanje ondanks zijn nipte nederlaag als een overwinning. "Ik had vorig jaar nog wat twijfels of ik bergop hetzelfde niveau zou hebben als Primoz", zegt Evenepoel. "Maar in Catalonië heb ik die twijfels weggeveegd. Ik hoop de komende weken weer gelijkwaardig aan hem te zijn op de klimmen. En beter in de tijdritten, dat is het recept om hem te verslaan."

De 106e editie van de Ronde van Italië kent maar liefst drie ritten tegen de klok, die in totaal goed zijn voor 73,2 kilometer. Dat lijkt in het voordeel van Evenepoel, die vier van zijn laatste zes tijdritten heeft gewonnen.