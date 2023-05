Roglic blijft rustig na coronagevallen bij Jumbo-Visma: 'Giro is grande casino'

Primoz Roglic blijft rustig ondanks een chaotische voorbereiding op de Giro d'Italia. De kopman van Jumbo-Visma zag deze week maar liefst drie teamgenoten afhaken door een coronabesmetting, maar gelooft nog steeds in de eindzege.

Het nieuws over het derde coronageval bij Jumbo-Visma is net bekendgemaakt als een relaxed ogende Roglic donderdagmiddag aanschuift voor een digitale persconferentie. "Zoals ik een paar jaar geleden al zei: de Giro is grande casino", zegt hij met een glimlach.

Roglic deed zijn bekende uitspraak tijdens de zesde etappe van de Ronde van Italië van 2019 om een harde valpartij in de roze leiderstrui te relativeren. Vier jaar later passen de woorden weer, maar om een andere reden. De Giro-ploeg van Jumbo-Visma, die volledig om de 33-jarige Sloveen heen is gebouwd, is de afgelopen dagen flink opgeschud.

Dinsdag haakten de belangrijke knechten Robert Gesink en Tobias Foss af. De Nederlander en de Noor hadden flinke koorts door een coronabesmetting. Rohan Dennis en Jos van Emden werden aangewezen als vervangers, maar donderdag kwam er weer een noodgedwongen verandering in de achtkoppige selectie. Van Emden testte positief op het coronavirus en maakte plaats voor Sam Oomen. De Nederlandse klimmer is net op tijd hersteld van zijn eigen coronabesmetting.

"Dit is natuurlijk niet de beste voorbereiding op de Giro. Het is niet wat je wenst vlak voor een belangrijke koers", zegt Roglic. "Maar we zullen ermee moeten dealen. Ja, er zijn op het laatste moment nog veel veranderingen. We moeten oplossingen vinden en gaan racen met de jongens die hier wel zijn. Het is belangrijk om superflexibel te zijn en dat ben ik zeker."

De drievoudig winnaar van de Vuelta a España benadrukt dat hij de komende drie weken nog steeds een heel sterk team zal hebben. "Onze missie blijft hetzelfde", doelt hij op het winnen van de Giro. "Onze tactiek zal misschien wat moeten veranderen. Maar alle jongens zijn hier met een reden. Ik heb alle vertrouwen in de vervangers en alle vertrouwen in mijn ploeg."

Giro-ploeg Jumbo-Visma Primoz Roglic (Slv)

Koen Bouwman (Ned)

Edoardo Affini (Ita)

Sepp Kuss (VS)

Michel Hessmann (Dui)

Jan Tratnik (Slv)

Rohan Dennis (Aus)

Sam Oomen (Ned) Wilco Kelderman (nog niet fit na val), Robert Gesink, Tobias Foss en Jos van Emden (allen corona) zijn afgehaakt.

Ook andere ploegen kampen met coronabesmettingen

In 2020, 2021 en 2022 waren er in het wielrennen strenge coronaprotocollen, die waren opgelegd door de internationale bond UCI en koersorganisaties. Inmiddels zijn die regels verleden tijd, maar het coronavirus is niet verdwenen uit het peloton. Gino Mäder (Team Bahrain Victorious), Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) en Henri Vandenabeele (Team DSM) moeten de Giro ook missen door een positieve test.

Het zijn nu de ploegen zelf die de keuze maken of een renner fit genoeg is om te starten. "Covid is nu misschien niet meer zo ernstig als voorheen, maar het is nog steeds lastig om in het wielrennen op het hoogste niveau te presteren als je ziek bent", zegt Roglic.

Volgens de Sloveen is Jumbo-Visma altijd voorzichtig gebleven door bijvoorbeeld vaak de handen te wassen en contacten te vermijden. "We proberen er zo goed mogelijk mee om te gaan."

"Maar misschien moeten we onze maatregelen weer een beetje opfrissen, kijken naar de protocollen van een paar jaar geleden. We moeten ons best doen om helemaal gezond te blijven tot en met de slotetappe in Rome. Maar uiteindelijk heb je daar ook wat geluk bij nodig."

Robert Gesink is een van de drie renners die Jumbo-Visma heeft moeten vervangen voor de Giro d'Italia. Foto: Getty Images

Remco Evenepoel: 'Corona is er nog'

Remco Evenepoel, op papier de grootste concurrent van Roglic in de Giro, ziet de coronabesmettingen als een boodschap aan iedereen die bij de koers betrokken is. "Voor ons als renners, maar ook voor stafleden, de organisatie en journalisten. Het coronavirus is er nog, dus we moeten blijven oppassen."

"Het is altijd vervelend om te horen dat renners al voor een koers moeten afhaken", vervolgt de Belg. "Wij zullen het in de ploeg waarschijnlijk net zo gaan aanpakken als in de Vuelta van vorig jaar (die hij won, red.). Het worden drie weken van volle focus, ook op dit gebied. En proberen onze bubbel zo klein mogelijk te houden."