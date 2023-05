Slechts twee hoofdrolspelers in de Giro? Daar denken deze renners anders over

De Giro d'Italia wordt al maanden opgeklopt tot een titanenduel tussen Remco Evenepoel en Primoz Roglic. Die tweestrijd belooft vuurwerk, maar er staan meer blikvangers aan de start. Door een oranje bril belichten we tien renners die ook op een hoofdrol azen.

Filippo Ganna

Land: Italië

Leeftijd: 26 jaar

Ploeg: INEOS Grenadiers

Specialisme: tijdrijden

Vanuit Italiaans perspectief moet Ganna de ster van deze Giro worden. De omstandigheden zijn ernaar, want het bal wordt vanmiddag geopend met een 20 kilometer lange tijdrit. Als de tweevoudig wereldkampioen toeslaat, mag hij vermoedelijk een kleine week in het roze door zijn thuisland paraderen.

Daar zullen Evenepoel en Roglic niet rouwig om zijn. De boomlange Ganna zit als een Romeins standbeeld op de fiets, heeft de uitstraling van een filmster en kan dus mooi de eerste dagen alle aandacht naar zich toe trekken. Dat stelt de twee tenoren in staat om in de relatieve luwte naar hun duel toe te werken.

Alle Italiaanse ogen zijn deze Giro gericht op Filippo Ganna. Foto: Getty Images

Mads Pedersen

Land: Denemarken

Leeftijd: 27 jaar

Ploeg: Trek-Segafredo

Specialisme: sprinten

Pedersen lijkt de code gekraakt te hebben. Na zijn verrassende wereldtitel in 2019 verdween de Deen een beetje naar de achtergrond, maar afgelopen seizoen was hij bij vlagen niet te stoppen. Pedersen won een rit in de Tour en ging vervolgens op Sagan-achtige wijze tekeer in de Vuelta: hij boekte drie etappezeges en nam de puntentrui mee naar huis.

Deze Giro aast hij op een vergelijkbaar scenario. Aan de vorm zal het niet liggen. Pedersen legde een weergaloos voorjaar op het asfalt met topnoteringen in vrijwel alle Vlaamse klassiekers. In de strijd om de puntentrui lijkt Kaden Groves zijn grootste opponent, hoewel ook Fernando Gaviria en Magnus Cort van de kleur paars zullen dromen.

Mads Pedersen is de voornaamste kandidaat voor de paarse puntentrui. Foto: Getty Images

Jay Vine

Land: Australië

Leeftijd: 27 jaar

Ploeg: UAE Team Emirates

Specialisme: klimmen

Vine versierde in coronatijd een profcontract door uit te blinken in de online fitnessgame Zwift. De Australiër is een exponent van de generatie rekenmeesters die vrijwel volledig vaart op de vermogensmeter. Deze renners staren stoïcijns naar het schermpje op het stuur en weten precies hoe hard ze moeten rijden om het tot de finish vol te houden.

Op die manier won Vine twee bergritten in de afgelopen Vuelta. Vooral die eerste zege viel op, want hij klom die dag sneller dan de ontketende Evenepoel. In januari schreef Vine de Tour Down Under op zijn naam, waarna een knieblessure hem lang aan de kant hield. Deze Giro vormt hij een gevaarlijke tandem met zijn Portugese kopman João Almeida.

Jay Vine staat bekend als een rekenmeester op de fiets. Foto: Getty Images

Tao Geoghegan Hart

Land: Groot-Brittannië

Leeftijd: 28 jaar

Ploeg: INEOS Grenadiers

Specialisme: klassementen

Met Evenepoel en Roglic lijken er slechts twee gegadigden voor de roze trui te zijn. Als er dan toch een derde kanshebber moet worden aangewezen, kom je misschien wel bij Geoghegan Hart uit. De Brit heeft de Giro in 2020 al een keer gewonnen. Bovendien is hij een van de weinige klimmers met een geweldig eindschot. Dat kan de komende weken een wapen zijn.

INEOS wedt zoals wel vaker op meerdere paarden. Geoghegan Hart deelt deze Giro het kopmanschap met zijn landgenoot Geraint Thomas. De Tour-winnaar van 2018 heeft wat betreft ervaring en taaiheid een streepje voor, maar de recente resultaten zijn in het voordeel van Geoghegan Hart. Hij was onlangs een klasse apart in de Ronde van de Alpen.

Tao Geoghegan Hart zou zomaar the best of the rest kunnen worden. Foto: Getty Images

Bauke Mollema

Land: Nederland

Leeftijd: 36 jaar

Ploeg: Trek-Segafredo

Specialisme: ritten kapen

Aangezien Koen Bouwman in dienst van Roglic rijdt, zal Mollema de Nederlandse eer hoog moeten houden als het gaat om dagsuccessen. De sluwe Groninger won al etappes in de Tour en Vuelta, en gaat proberen zijn bingokaart vol te krijgen. Een Giro-ritzege is vermoedelijk het enige échte doel dat Mollema nog heeft. In zijn rijke carrière heeft hij verder alles al bewezen.

De vijftiende etappe met finish in Bergamo zal rood omcirkeld in zijn agenda staan. Dat parcours lijkt erg op de Ronde van Lombardije, het wielermonument dat Mollema in 2019 op zijn naam schreef. Doordat ploegmaat Giulio Ciccone zich vanwege corona heeft afgemeld, gaat Trek-Segafredo zonder echte klassementsrenner naar de Giro. Vrij spel voor Mollema dus.

Bauke Mollema jaagt op een volle bingokaart. Foto: Getty Images

Ben Healy

Land: Ierland

Leeftijd: 22 jaar

Ploeg: EF Education-EasyPost

Specialisme: klimmen

Elke wielerlente levert een grote ontdekking op en dit jaar is dat Healy. De aandacht werd aanvankelijk gevestigd op zijn weelderige bos krullen - de jonge Ier lijkt weggelopen uit een boyband - maar uiteindelijk ging het vooral over zijn krachtige benen. In de Waalse klassiekers bleek hij tot de wereldtop te behoren.

Healy kan prima tijdrijden, maar het is de vraag of hij zich deze Giro gaat toeleggen op het klassement. Gezien zijn vorm kan hij zomaar één of twee bergritten winnen, wat in deze fase van zijn carrière wellicht verstandiger is dan drie weken knokken voor een ereplaats in Rome. Bovendien heeft zijn ploeg met Hugh Carthy en Rigoberto Urán al twee ervaren klassementsrenners in huis.

Ben Healy is een opvallende verschijning in het peloton. Foto: Getty Images

Domenico Pozzovivo

Land: Italië

Leeftijd: 40 jaar

Ploeg: Israel-Premier Tech

Specialisme: klimmen

Pozzovivo is de oudste deelnemer en wordt gedeeld recordhouder met maar liefst achttien Giro-starts. De kleine Italiaan is een bezienswaardigheid, al is het alleen maar vanwege de onnatuurlijke houding van zijn linkerelleboog na een operatie van enkele jaren geleden. 'Dr. Pozzo' wil bovendien niets van slijtage weten en mikt op de achtste toptiennotering uit zijn loopbaan.

Niet alles in zijn leven draait om de fiets. Pozzovivo is afgestudeerd econoom (vandaar de bijnaam), kan pianospelen en mag als amateurmeteoroloog graag het weer voorspellen. Met die laatste hobby staat hij vaak zijn ploeg bij tijdens de briefing. Deze Giro mag Pozzovivo opnieuw aan de bak. De koninginnenrit (etappe 19) lijkt zich in winterse omstandigheden af te gaan spelen: er ligt een dik pak sneeuw in de Dolomieten.

Domenico Pozzovivo praat 's ochtends zijn ploegmaten bij over het weer van die dag. Foto: Getty Images

Thymen Arensman

Land: Nederland

Leeftijd: 23 jaar

Ploeg: INEOS Grenadiers

Specialisme: klassementen

Het eerste seizoen van Arensman bij het sterrenensemble van INEOS valt voorlopig wat tegen. De Nederlander is onmiskenbaar een groot talent en onderstreepte dat met met zijn solozege in de koninginnenrit van de afgelopen Vuelta, maar dit jaar wil het er nog niet uit komen. Toch houdt zijn ploeg het volste vertrouwen.

Arensman zal vermoedelijk als schaduwkopman opereren achter het Britse duo Geoghegan Hart en Thomas. Op papier moet de Nederlander een eind kunnen komen in het algemeen klassement. Hij is een steengoede tijdrijder, en laat daar nou net het zwaartepunt van deze Giro liggen. Er staan maar liefst drie races tegen de klok op het menu.

Thymen Arensman krijgt vermoedelijk een rol als schaduwkopman. Foto: Getty Images

Kaden Groves

Land: Australië

Leeftijd: 24 jaar

Ploeg: Alpecin-Deceuninck

Specialisme: sprinten

Op 25 maart gebeurde er iets bijzonders. Groves won op zelden vertoonde wijze de zesde etappe van de Ronde van Catalonië. De Australiër reed lek op 6 kilometer van de finish, klauterde vlug op de fiets van een ploegmaat, wurmde zich naar de voorste regionen van het peloton en sprintte vervolgens iedereen uit het wiel.

Die dag vestigde hij definitief zijn naam, voor zover dat niet al gebeurd was door zijn Vuelta-ritzege van vorig jaar. Bij afwezigheid van Mathieu van der Poel krijgt Groves in de Giro een op maat gesneden ploeg mee. Zijn sprinttrein heeft in Ramon Sinkeldam bovendien een machinist van wereldklasse.

Kaden Groves boekte een uitzonderlijke zege in de Ronde van Catalonië. Foto: Getty Images

Santiago Buitrago

Land: Colombia

Leeftijd: 23 jaar

Ploeg: Bahrain Victorious

Specialisme: klassementen

Als je meedoet aan een wielerspel en een mooie outsider voor het eindpodium in je ploeg wil opnemen, is het raadzaam om aan Buitrago te denken. De Colombiaan won vorig jaar een bergetappe door het Nederlandse talent Gijs Leemreize in een fraai duel te kloppen en werd vervolgens elfde in het eindklassement. Dit jaar mikt hij hoger.

Zijn ploeg Bahrain treedt aan met een driekoppig monster, want ook Damiano Caruso en Jack Haig zullen een goed klassement op het oog hebben. Buitrago is een stuk jonger dan dit tweetal en heeft inmiddels aangetoond over het meeste talent te beschikken. Onlangs werd hij nog derde in Luik-Bastenaken-Luik.