Marianne Vos verstevigt leiding met zege in Vuelta en kruist vakje af op bingokaart

Marianne Vos heeft woensdag de derde etappe van de Vuelta a España gewonnen. De Nederlandse van Jumbo-Visma verstevigde zo haar leiding in het algemeen klassement en maakte haar bingokaart weer wat completer.

De derde Vuelta-rit werd gekenmerkt door wind en waaiers, die het veld uiteensloegen. Vooraan bleef een omvangrijke groep over, met daarbij alle Nederlandse troeven. Naast Vos waren onder anderen Demi Vollering, Annemiek van Vleuten, Riejanne Markus en Charlotte Kool attent mee.

In de straten van finishplaats La Roda sprintten de rensters om de dagzege. Vos ging vroeg aan en bleek oppermachtig. Achter de 35-jarige Brabantse snelde Kool, die dinsdag de tweede etappe had gewonnen, naar de derde plaats. Chloé Dygert werd derde.

Echt grote slachtoffers kende de waaieretappe niet. Naast de Nederlandse toprensters waren de meeste buitenlandse favorieten mee vooraan. Alleen Trek-Segafredo beleefde een teleurstellende dag, want met Amanda Spratt, Gaia Realini en Elizabeth Deignan ontbraken de nummers tien, elf en twaalf van het algemeen klassement in de voorste groep.

Op de indrukwekkende bingokaart van Vos kan ze weer een vakje afkruisen. De kopvrouw van Jumbo-Visma had al ritzeges in de Tour en de Giro op haar erelijst staan, en kan daar nu dus een dagsucces in de Vuelta aan toevoegen.