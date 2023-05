Olympisch kampioen Van Avermaet (37) stopt na dit seizoen met wielrennen

Greg Van Avermaet stopt na dit seizoen als profwielrenner. De 37-jarige Belg en voormalig olympisch kampioen wil meer tijd met zijn gezin doorbrengen.

De renner van AG2R-Citroën is bezig aan zijn achttiende seizoen als prof. Hij kwam eerder onder meer uit voor Silence-Lotto, BMC en CCC. Hij beleefde op 6 augustus 2016 zijn hoogtepunt in zijn loopbaan door goud te winnen bij de wegwedstrijd van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Van Avermaet boekte tot dusver 41 zeges. Hij schreef in 2017 de klassieker Parijs-Roubaix op zijn naam en won daarnaast Gent-Wevelgem (2017), Omloop Het Nieuwsblad (2016, 2017) en E3 Classic (2017). Ook boekte hij ritzeges in de Tour de France (2015, 2016) en de Vuelta a España (2008).

"Ik wil al mijn fans bedanken voor alle steun. Tijdens de gloriedagen, maar ook in slechte tijden", vervolgt Van Avermaet, die in totaal elf dagen de gele leiderstrui droeg in de Tour van 2016 en 2018. "Nu wil ik meer tijd met mijn vrouw en kinderen doorbrengen. Het is tijd voor nieuwe uitdagingen in het leven."