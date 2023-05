Wielerbond verdedigt beleid na kritiek op eerste zege van transgender renner

Wielerbond UCI staat ondanks kritiek volledig achter zijn beleid voor deelname van transgender personen aan koersen voor vrouwen. Het debat laaide op, nadat de Amerikaanse Austin Killips zondag als eerste transgender vrouw een officiële UCI-koers had gewonnen.

De 27-jarige Killips won de slotetappe en het eindklassement in de Ronde van Gila, een vrouwenwedstrijd in de Amerikaanse staat New Mexico. In tegenstelling tot sommige internationale sportbonden als atletiekbond World Athletics staat de UCI toe dat transgender personen uitkomen in vrouwenkoersen.