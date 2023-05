Coronavirus waart rond bij Jumbo-Visma: Gesink en Foss missen Giro d'Italia

Robert Gesink kan zaterdag niet aan de start van de Giro d'Italia verschijnen. De Nederlander is besmet met het coronavirus en moet de ronde aan zich voorbij laten gaan. Ook Tobias Foss zal om dezelfde reden niet van de partij zijn.

Het besmette tweetal wordt vervangen door Jos van Emden en Rohan Dennis. Voor de 38-jarige van Emden wordt het zijn twaalfde deelname aan de Giro. Dennis startte in 2020 voor de laatste keer in Italië. Toen reed hij in dienst van INEOS Grenadiers en hielp hij Geoghegan Hart aan de eindzege.

Gesink en Foss moesten vorige week allebei de Ronde van Romandië verlaten vanwege "kleine gezondheidsproblemen". Beide renners en hun ploeg lieten destijds weten dat ze geen risico wilden nemen in de aanloop naar de Ronde van Italië.

De afwezigheid van Gesink en Foss is een flinke aderlating voor kopman Primoz Roglic, die op zijn eerste eindzege in de Ronde van Italië aast. De Sloveen eindigde bij zijn eerste deelname in 2016 met één ritzege buiten de top vijftig. In 2019 werd hij derde in het algemeen klassement.

Tweevoudig ritwinnaar Bouwman wél mee

Naast Van Emden is Koen Bouwman, vorig jaar nog twee keer ritwinaar in de Giro, de tweede Nederlander in de ploeg van Jumbo-Visma. Verder wordt Roglic bijgestaan door Edoardo Affini, Sepp Kuss, Michel Hessman en Jan Tratnik.

Aanvankelijk stond de Giro ook op het programma van Wilco Kelderman, maar hij moest eerder al een streep door zijn deelname zetten. De 32-jarige renner is niet genoeg hersteld van de gevolgen van zijn val in Tirreno-Adriatico.