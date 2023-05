Ritwinst Charlotte Kool in Vuelta, rode trui valt in handen van Marianne Vos

De tweede etappe van La Vuelta Femenina is dinsdag gewonnen door Charlotte Kool. De Nederlandse renster van Team DSM rekende in de eindsprint af met Marianne Vos, die zich wel de nieuwe rodetruidrager mag noemen.

In de laatste paar honderd meter van de bijna 106 kilometer lange rit tussen Orihuela en Pilar de la Horadada (met één klim van de vierde categorie) probeerde de Amerikaanse Chloé Dygert het sprintpeloton te verrassen met een uitval. Vlak voor de finish werd ze bijgehaald door Kool en Vos.

De 23-jarige Kool bleek de rapste en boekte haar eerste dagsucces in een grote ronde. Vorig jaar was de Nederlandse er in de Giro al twee keer dichtbij. Eerder dit seizoen schreef ze twee ritten in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten op haar naam.

De rode leiderstrui was sinds maandag in handen Anna Henderson. De Britse kwam als eerste over de streep toen ze met Jumbo-Visma verrassend de snelste tijd neerzette in de ploegentijdrit.

Met Vos als nieuwe leider - ze heeft zich nu in alle grote rondes klassementsleider mogen noemen - blijft het rood dus in bezit van Jumbo-Visma. Ze heeft in het klassement een seconde voorsprong op Dygert. Nummer drie Femke Markus geeft twee tellen toe.

Top tien Vuelta-klassement Marianne Vos (Jumbo-Visma) Chloé Dygert (Canyon/SRAM Racing) +0.01 Femke Markus (SD Worx) +0.02 Anna Henderson (Jumbo-Visma) +0.06 Amber Kraak (Jumbo-Visma) +0.06 Katarzyna Niewiadoma (Canyon/SRAM Racing) +0.07 Elise Chabbey (Canyon/SRAM Racing) +0.07 Ricarda Bauernfeind (Canyon/SRAM Racing) +0.07 Amanda Spratt (Trek-Segafredo) +0.15 Agnieszka Skalniak-Sójka (Canyon/SRAM Racing) +0.15

Vuelta duurt tot en met zondag

De Vuelta verplaatst zich woensdag wat meer naar het binnenland van Spanje. De rit over een kleine 158 kilometer begint in Elche de la Sierra en eindigt in La Roda. Ook dan hoeft er nog weinig geklommen te worden.

Het eerste serieuzere klimwerk dient zich donderdag aan. Op papier staan vrijdag en zondag de zwaarste etappes op het programma. De rit van zondag is tevens de laatste van deze editie van La Vuelta Femenina.

Annemiek van Vleuten ging in de afgelopen twee seizoenen met de eindzege aan de haal in de Vuelta. Vorig jaar werd ze op het podium geflankeerd door Elisa Longo Borghini (tweede) en Demi Vollering (derde).