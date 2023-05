Kragh Andersen boekt eerste zege in 2,5 jaar door machtsvertoon in Frankfurt

Søren Kragh Andersen heeft maandag de 60e editie van de Eschborn-Frankfurt op zijn naam geschreven. De renner van Alpecin-Deceuninck was bij de sprint van de kopgroep veruit de sterkste.

Het was de eerste zege van Kragh Andersen sinds oktober 2020. De Deen won destijds de vierde etappe in de BinckBank Tour. Hij is de opvolger van de Ier Sam Bennett, die de wedstrijd in Frankfurt vorig jaar won in de massasprint.