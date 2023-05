Jumbo-Visma verrast met zege in tijdrit Vuelta, Van Vleuten wint tijd op Vollering

De vrouwen van Jumbo-Visma hebben maandag verrassend de openingstijdrit in de Vuelta gewonnen. Doordat de Britse Anna Henderson als eerste over de meet kwam, is zij de eerste leidster. Annemiek van Vleuten won in de strijd om de eindzege twee seconden op Demi Vollering.

Met Marianne Vos, Riejanne Markus, Amber Kraak, Eva van Agt, de Amerikaanse Coryn Labecki, de Zwitserse Noemi Rüegg en dus Henderson in de ploeg deed Jumbo-Visma achttien minuten en drie seconden over de 14,5 kilometer lange ploegentijdrit.

Daarmee bleef de Nederlandse formatie het Duitse Canyon//SRAM Racing van de Nederlandse Pauliena Rooijakkers één seconde voor. Trek-Segafredo was negen seconden langzamer dan Jumbo-Visma en eindigde als derde.

Van Vleuten, die de laatste twee edities van de Vuelta op haar naam schreef, werd met Movistar vierde en won twee seconden op haar concurrente Vollering van SD Worx. De twee worden gezien als de grote favorieten voor de eindzege.

De Vuelta duurt tot en met zondag. Vrijdag gaan de rensters voor het eerst de bergen in. Dan ligt de finish op de Mirador de Peñas Llanas. Zondag volgt de slotrit met aankomst bergop op de Lagos de Covadonga.