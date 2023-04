Adam Yates pakt eindzege in Romandië, sprinter Gaviria superieur in slotetappe

Adam Yates heeft zondag de Ronde van Romandië op zijn naam geschreven. De Brit zag zijn leidende positie in het algemeen klassement in de laatste etappe niet meer in gevaar komen. De slotrit werd gewonnen door Fernando Gaviria.

Yates legde zaterdag de basis voor de eindzege door de koninginnenrit te winnen. In het eindklassement hield de renner van UAE Team Emirates de Amerikaan Matteo Jorgenson negentien seconden achter zich. De Italiaan Damiano Caruso werd op 27 tellen derde.

De dertigjarige Yates boekte in Zwitserland zijn tweede en derde zege van het seizoen. Eerder dit jaar was hij de sterkste in de slotrit van de UAE Tour. Op zijn erelijst staan verder onder meer de Clásica San Sebastián (2015) en de eindzege in de Ronde van Catalonië (2021), maar is nog geen ritzege in een grote wielerronde te vinden.

In de 170,8 kilometer lange slotrit naar Genève was Gaviria een klasse apart in de massasprint. De Colombiaan bleef de Duitser Nikias Arndt (tweede) en de Brit Ethan Hayter (derde) voor.

De 28-jarige Gaviria boekte zijn tweede overwinning van het seizoen. Begin dit jaar schreef de Movistar-renner een etappe in de Ronde van San Juan op zijn naam.

De Ronde van Romandië geldt als voorbereidingskoers op de Giro d'Italia. De Italiaanse wielerronde gaat zaterdag van start met een individuele tijdrit door de Abruzzen.