Van Vleuten krijgt na teleurstellend voorjaar kans op revanche in zware Vuelta

Annemiek van Vleuten hoopt dat ze er na een moeizaam voorjaar zal staan in La Vuelta Femenina, waar ze vanaf maandag haar titel verdedigt. De wereldkampioene put moed uit haar recente optreden in de Waalse Pijl.

Van Vleuten wacht eind april nog altijd op haar eerste zege van het seizoen. De laatste keer dat ze in dit stadium van het jaar nog op nul overwinningen stond, was in 2015.

"Tot nu toe verloopt dit seizoen teleurstellend", vertelt de veertigjarige coureur van Movistar via de kanalen van de Vuelta. "Ik heb ook pech gehad met lekke banden en valpartijen. In de Waalse Pijl voelde ik wel dat ik naar een goede vorm aan het groeien ben. Ik reed een goede koers en kon aanvallen. Daar haal ik vertrouwen uit. Ik denk niet aan wat er daarvoor gebeurde."

In de Waalse Pijl eindigde Van Vleuten anderhalve week geleden als zevende. De zege in die koers ging naar Demi Vollering, die recent ook won in de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik.

De hamvraag voorafgaand aan de Vuelta is of Vollering ook in het hooggebergte kan afrekenen met Van Vleuten. Die heerste vorig jaar op de zware cols en schreef daardoor alle drie de grote rondes op haar naam.

Parcours La Vuelta Femenina (1 tot en met 7 mei): Etappe 1: Torrevieja-Torrevieja (ploegentijdrit, 14,5 km)

Etappe 2: Orihuela-Pilar de la Horadada (vlakke rit, 105,8 km)

Etappe 3: Elche de la Sierra-La Roda (vlakke rit, 158 km)

Etappe 4: Cuenca-Guadalajara (heuvelrit, 133,1 km)

Etappe 5: La Cabrera-Mirador de Peñas Llanas Riaza (bergrit, 129,5 km)

Etappe 6: Castro-Urdiales-Laredo (heuvelrit, 106,1 km)

Etappe 7: Pola de Siero-Lagos de Covadonga (bergrit, 93,7 km)

Vuelta eindigt op zware Lagos de Covadonga

La Vuelta Femenina telt twee aankomsten bergop, waaronder die op de iconische Lagos de Covadonga tijdens de slotdag. Op die col van 12,5 kilometer met een gemiddelde stijging van 6,9 procent valt normaal gesproken de beslissing in het algemeen klassement.

"Het is heel fijn dat ze de Lagos de Covadonga hebben opgenomen in het parcours. Zulke bekende cols voegen echt iets toe aan de ronde, dit is een mooie stap."

La Vuelta Femenina wordt maandag in gang gezet met een ploegentijdrit van 14,5 kilometer met start en aankomst in Torrevieja.