Yates soleert naar zege en leiderstrui in koninginnenrit Ronde van Romandië

Adam Yates heeft zaterdag de koninginnenrit in de Ronde van Romandië gewonnen en daarmee de leiderstrui gepakt. De Brit van UAE Team Emirates maakte in de 161,6 kilometer lange bergrit van Sion naar Thyon 2000 het verschil op de slotklim.

Juan Ayuso pakte vrijdag de leiderstrui door de individuele tijdrit te winnen, maar de Spanjaard moest op de slotklim van bijna 21 kilometer lossen. Zijn ploeggenoot Yates beschikte in een groepje met favorieten over de beste benen en reed in zijn eentje naar de meet.