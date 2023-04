Gesink neemt met oog op Giro geen risico en geeft op in Ronde van Romandië

Robert Gesink en Tobias Foss gaan zaterdag niet van start in de vierde etappe van de Ronde van Romandië. Het duo van Jumbo-Visma kampt met lichte gezondheidsklachten.

Zowel Gesink als Foss is geselecteerd voor de Ronde van Italië, die volgende week zaterdag van start gaat in de regio Abruzzen.

Foss bezette na drie etappes in de Ronde van Romandië de derde plaats in het algemeen klassement, op negentien seconden van leider Juan Ayuso uit Spanje. De Amerikaan Matteo Jorgenson is de nummer twee in de rangschikking.