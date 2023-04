Spaans toptalent Ayuso imponeert met dubbelslag in tijdrit Ronde van Romandië

Juan Ayuso heeft vrijdag de macht gegrepen in de Ronde van Romandië. Het Spaanse toptalent van UAE Team Emirates was de beste in de tijdrit en nam de leiderstrui over van Ethan Hayter.

De twintigjarige Ayuso deed 25 minuten en 15 seconden over de 18,8 kilometer lange race tegen de klok over heuvelachtig terrein rond de Zwitserse plaats Châtel-Saint-Denis. Daarmee was hij vijf seconden sneller dan de Amerikaan Matteo Jorgenson, die tweede werd. Ayuso's ploegmaat Adam Yates eindigde op zeventien seconden achterstand als derde.

De zege is een flinke opsteker voor Ayuso. De jonge Spanjaard geldt als een enorme belofte in het rondewerk. Dat onderstreepte hij in de afgelopen Vuelta a España met een derde plek in het algemeen klassement. Maar daarna verdween Ayuso lang uit beeld met een hardnekkige peesontsteking.

De Ronde van Romandië, die dinsdag van start ging, is pas de eerste wedstrijd die Ayuso dit seizoen rijdt. Nu heeft de kopman van UAE Team Emirates dus zijn eerste overwinning te pakken. Donderdag liet hij in de tweede etappe al zien dat het met zijn vorm wel snor zit, want het klimtalent eindigde achter Hayter als tweede in de sprint om de ritzege.

In het algemeen klassement heeft Ayuso achttien seconden voorsprong op naaste belager Jorgenson. Tobias Foss staat met negentien seconden achterstand derde. De Noor van Jumbo-Visma, die vorig seizoen stuntte met de wereldtitel tijdrijden, werd vrijdag achtste in de race tegen de klok.