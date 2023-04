Trek-Segafredo verscheurt contract Tiberi na schorsing voor doodschieten kat

Trek-Segafredo heeft vrijdag het contract van Antonio Tiberi ontbonden. De Italiaanse renner kwam eind februari in het nieuws omdat hij een kat had doodgeschoten.

Het nieuws rond Tiberi wekte twee maanden geleden verbazing en ontzetting. Het klimtalent wilde afgelopen zomer in zijn woonplaats San Marino zijn luchtbuks testen. Hij schoot eerst op een verkeersbord, maar dat bracht hem niet de voldoening waarop hij gehoopt had.

Vervolgens kreeg Tiberi een kat in zijn vizier. Hij schoot het dier door het hoofd, waardoor het op slag dood was. Het bleek de kat van een minister te zijn. Tiberi werd opgepakt en veroordeeld tot een boete van 4.000 euro.

Tiberi geldt als een belofte in het ronde- en klimwerk. Hij wist afgelopen seizoen als twintigjarige een rit in de Ronde van Hongarije te winnen. Aan het begin van dit seizoen maakte de Italiaan indruk met toptiennoteringen in het algemeen klassement van de Tour Down Under en de UAE Tour. Het is nog niet bekend waar hij zijn loopbaan vervolgt.