Corona lijkt terug in peloton: opnieuw twee renners niet van start na positieve test

De Spanjaard Ion Izagirre en de Fransman Anthony Perez gaan vrijdag vanwege een positieve coronatest niet van start in de derde etappe van de Ronde van Romandië. Het virus lijkt daarmee bezig aan een opmars in het wielerpeloton.

Zondagochtend kwam Jumbo-Visma met het bericht dat Sam Oomen en de Belg Tosh Van der Sande vanwege een positieve test niet meededen aan Luik-Bastenaken-Luik. Er werd niet gemeld of het tweetal klachten had. Ploegmaat Tiesj Benoot zei later op de dag tegen Wielerflits dat Oomen en Van der Sande niet echt ziek waren, maar zich wel "slap voelden en een verhoogde hartslag hadden".

Daar bleef het niet bij. Een dag later meldde Trek-Segafredo dat de Italiaan Giulio Ciccone met het coronavirus besmet was. "Hij werd wakker met milde symptomen en neemt nu een periode van rust, terwijl de medische staf zijn gezondheid in de gaten houdt", liet de ploeg weten.

Het is de bedoeling dat Ciccone zaterdag 6 mei start in de Giro d'Italia, maar volgens Trek-Segafredo staat zijn deelname op de tocht. Team DSM-renner Henri Vandenabeele kreeg donderdag pijnlijker nieuws te horen. De Belg doet vanwege een coronabesmetting sowieso niet mee aan de Giro.

Acht gevallen in één week

Warren Barguil van Arkéa-Samsic gaf zondag op in Luik-Bastenaken-Luik, omdat hij kampte met geïrriteerde luchtwegen. Twee dagen later bleek ook hij besmet met het coronavirus. De Fransman hoopt op tijd hersteld te zijn voor de Giro.

Woensdag verliet Alexey Lutsenko de Ronde van Romandië. Zijn ploeg Astana meldde dat de Kazach positief was getest op corona, maar zei niet of hij daadwerkelijk ziek was. Wel werd hem "een spoedig herstel" gewenst. Met Izagirre en Perez is de teller vrijdag op acht coronagevallen in één week komen te staan.