Engelsman Hayter is klasse apart in sprint en pakt leiding in Ronde van Romandië

Ethan Hayter heeft donderdag een dubbelslag geslagen in de Ronde van Romandië. De Engelsman van INEOS Grenadiers was na een heuvelrit van 162,7 kilometer oppermachtig in de sprint en is de nieuwe leider in het algemeen klassement.

De etappe van het Franse Morteau naar het Zwitserse La Chaux-de-Fonds werd gekleurd door een drietal vluchters. Gleb Brussenskiy, Julien Bernard en Tom Bohli werden zo'n 30 kilometer van de finish ingerekend door het peloton, aangevoerd door Jumbo-Visma.

Op de laatste beklimming, 12,5 kilometer van de finish, probeerde Michael Woods met een aanval nog iets teweeg te brengen. Maar net als woensdag moest een massasprint de beslissing brengen. Hayter werd uitstekend gelanceerd en was duidelijk de sterkste. De Spanjaard Juan Ayuso eindigde als tweede, voor de Fransman Romain Bardet.

Dankzij de tien veroverde bonificatieseconden is Hayter de nieuwe leider in het klassement. Hij neemt de leiderstrui over van Ethan Vernon. De Brit van Soudal Quick-Step schreef woensdag de eerste etappe op zijn naam.

Tobias Foss van Jumbo-Visma is de nummer twee in het algemeen klassement. De Noor, die op Koningsdag de oranje trui droeg vanwege zijn positie in het puntenklassement, staat op zes seconden van Hayter. Vrijdag staat er een individuele tijdrit op de rol. Foss hoopt dan als regerend wereldkampioen tijdrijden zijn slag te slaan.

De Ronde van Romandië begon dinsdag met een proloog en duurt nog tot en met zondag. De WorldTour-koers geldt als voorbereiding op de Giro d'Italia. De Ronde van Italië begint volgende week zaterdag (6 mei).