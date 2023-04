Team DSM neemt met Tusveld één Nederlander mee naar Giro d'Italia

Martijn Tusveld is de enige Nederlander in de ploeg van Team DSM voor de Ronde van Italië. De 29-jarige renner uit Utrecht gaat volgende maand zijn derde Giro rijden.

Tusveld eindigde vorig jaar als 43e in de Giro en finishte daarna als 64e in de Tour de France. In de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik, de recentste klassiekers, staakte de helper de strijd.

"We zullen ons in de Giro louter focussen op succes in etappes", laat ploegleider Matt Winston weten. De Nederlandse formatie zal agressief gaan koersen. "Vanaf kilometer nul vliegen we erin."