Grote groep rijdt verkeerd in Ronde van Romandië, Jumbo-Visma sprint voor niets

De tweede etappe van de Ronde van Romandië kende woensdag twee opvallende momenten. In de finale nam een grote groep renners een verkeerde afslag. Daarnaast dacht Jumbo-Visma bonificatieseconden te pakken bij de tussensprint, maar de Nederlandse ploeg kwam bedrogen uit.

Jumbo-Visma dacht in de finale met Tobias Foss belangrijke bonificatieseconden te pakken bij een tussensprint. De wereldkampioen tijdrijden kwam als eerste over de streep, maar dat was gezien het gebrek aan concurrentie niet vreemd. Er zijn namelijk geen bonificatieseconden te verdienen bij tussensprints in de Zwitserse rittenkoers.