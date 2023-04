Van der Poel laat mountainbike voorlopig staan en focust op wegseizoen

Mathieu van der Poel komt voorlopig niet in actie op de mountainbike. De 28-jarige renner van Alpecin-Deceuninck focust zich de komende maanden op de weg.

Oorspronkelijk zou Van der Poel in mei aan de start staan bij de wereldbekerwedstrijden in Valkenburg en het Tsjechische Nové Mesto. De wedstrijd in Valkenburg gaat vanwege organisatorische problemen niet door, waardoor het voor Van der Poel minder interessant is om de komende periode te gaan mountainbiken, bevestigt een woordvoerder van Alpecin-Deceuninck.

Van der Poel gaat zich nu via een trainingsstage in Spanje en een hoogtestage in het Franse La Plagne voorbereiden op de komende wegwedstrijden. Op zijn programma staan onder meer de Ronde van Zwitserland, het NK en de Tour de France. Mogelijk stapt hij na het WK in Glasgow (augustus) alsnog op de mountainbike.

Van der Poel nam op de Olympische Spelen van Tokio in 2021 deel aan de mountainbikewedstrijd, maar stapte na een zware val al vroeg uit koers. Milan Vader was de andere Nederlandse deelnemer en eindigde als tiende. Tom Pidcock pakte de olympische titel.

Om ook een startbewijs voor de Spelen van 2024 in Parijs te krijgen, moet Nederland nog de nodige punten binnenharken. De acht beste landen krijgen elk twee toegangsbewijzen. De nummers negen tot en met negentien krijgen elk één ticket. Nederland staat op dit moment dertigste en is 696 punten verwijderd van één startbewijs. Winst in een wereldbekerwedstrijd is goed voor 250 punten.