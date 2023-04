Pogacar lijkt ondanks polsbreuk Tour de France te halen: 'Herstel duurt zes weken'

Tadej Pogacar is succesvol geopereerd aan zijn polsbreuk, meldt zijn ploeg UAE Emirates maandag. De Sloveen lijkt op tijd fit te zijn voor de Tour de France.

Pogacar is blij dat hij bij de valpartij 'alleen' zijn pols brak. "Shit happens, gezien de bizarre crash had het veel erger kunnen zijn", plaatste hij op Instagram . Mikkel Honoré liep bij de valpartij een hersenschudding op. De Deen ging evenals Pogacar hard onderuit.

Pogacar zou na de voorjaarsklassieker in Luik een rustpauze nemen, om zich vervolgens te richten op de Tour de France. De Tour start op 1 juli in het Baskenland en op 23 juli is de traditionele finish in Parijs. Volgens de aanvankelijke planning zou hij zoals voor hem gebruikelijk als voorbereiding in zijn thuisland de Ronde van Slovenië rijden. Die koers start op 14 juni. Het is nog niet bekend of dat haalbaar is.